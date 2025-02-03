Ошибки в оформлении интерьера прихожей: это мешает вашему дому выглядеть стильно

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Оформление прихожей требует особого внимания, так как она является визитной карточкой вашего дома. Чтобы пространство выглядело стильно и не было захламленным, важно сочетать функциональность с эстетикой.

Фото: https://www.freepik.com Прихожая в квартире

Рекомендации по обустройству прихожей

1. Комод вместо шкафа: комод занимает меньше места, но при этом остаётся вместительным. На его поверхности можно разместить лампу для дополнительного освещения или декоративные элементы.

2. Использование органайзеров: мелкие предметы, такие как ключи, перчатки и шарфы, создают ощущение беспорядка. Разместите их в органайзерах внутри комода или на полках, чтобы сохранить аккуратность.

3. Настенные полки: установите полки для хранения аксессуаров или декоративных элементов. Это поможет эффективно использовать вертикальное пространство и избежать загромождения пола.

4. Большое зеркало: зеркало не только визуально расширяет пространство, но и является функциональным элементом, необходимым перед выходом из дома.

5. Дополнительные источники света: помимо основного освещения, используйте настенные светильники или лампы на комоде для создания уютной атмосферы.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.