Как сэкономить на отоплении зимой: норвежцы используют эту проверенную хитрость

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Норвегии разработан эффективный метод экономии на отоплении с использованием тепловых насосов. Суть этого подхода заключается в оптимальном использовании электроэнергии в зависимости от её стоимости в разное время суток.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Батарея

Основные аспекты норвежского метода

Мониторинг цен на электроэнергию: в Норвегии цены на электроэнергию меняются в течение дня. Используя специальные приложения или системы мониторинга, можно отслеживать периоды с наиболее низкими тарифами.

Настройка работы теплового насоса: тепловой насос программируется таким образом, чтобы интенсивно работать в часы с минимальными тарифами, накапливая тепло в системе. В периоды высоких цен устройство переходит в режим минимального потребления энергии, используя ранее накопленное тепло.

Использование теплоаккумуляторов: для повышения эффективности системы применяются теплоаккумуляторы, которые сохраняют избыточное тепло, выработанное в дешёвые часы, и отдают его в систему отопления по мере необходимости.

Преимущества данного подхода

Снижение расходов на электроэнергию: оптимизация работы теплового насоса в соответствии с тарифами позволяет существенно уменьшить затраты на отопление.

Увеличение срока службы оборудования: снижение нагрузки на тепловой насос в периоды высоких цен способствует продлению его эксплуатационного ресурса.

Экологическая выгода: рациональное использование энергии снижает общее потребление ресурсов и уменьшает углеродный след.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.



Норве́гия — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане.



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