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Это комнатное растение требует минимального внимания и приносит много пользы в дом

1:58
Недвижимость

Сансевиерия, известная в народе как "тёщин язык" или "щучий хвост", — популярное комнатное растение, ценимое за свою неприхотливость и декоративный вид.

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

Её жёсткие, мечевидные листья с разнообразными узорами и оттенками зелёного, жёлтого и коричневого цветов придают интерьеру особый шарм.

Уход за сансевиерией

Освещение: растение предпочитает яркий рассеянный свет, но способно адаптироваться и к полутени. Однако при недостатке света окраска листьев может стать менее насыщенной.

Температура: оптимальная температура для сансевиерии — +16-25 °C. Она не имеет выраженного периода покоя и может расти круглый год.

Полив: сансевиерия устойчива к засухе и не требует частого полива. Летом поливают умеренно, по мере подсыхания почвы, зимой — реже. Важно избегать застоя воды, чтобы предотвратить гниение корней.

Почва: подходит лёгкий, хорошо дренированный субстрат. Можно использовать готовую почвенную смесь для кактусов и суккулентов.

Подкормка: в период активного роста (весна-лето) рекомендуется подкармливать растение раз в месяц удобрением для декоративно-лиственных растений, уменьшая концентрацию вдвое. Зимой подкормки не проводят.

Пересадка: молодые растения пересаживают раз в 2 года, взрослые — раз в 3 года, когда корни полностью заполнят горшок.

Размножение: сансевиерию размножают делением корневища или листовыми черенками.

Польза сансевиерии

Сансевиерия не только украшает интерьер, но и улучшает качество воздуха, поглощая углекислый газ и выделяя кислород. Она также способна удалять из воздуха такие вредные вещества, как формальдегид, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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