Это комнатное растение требует минимального внимания и приносит много пользы в дом

Сансевиерия, известная в народе как "тёщин язык" или "щучий хвост", — популярное комнатное растение, ценимое за свою неприхотливость и декоративный вид.
Её жёсткие, мечевидные листья с разнообразными узорами и оттенками зелёного, жёлтого и коричневого цветов придают интерьеру особый шарм.
Освещение: растение предпочитает яркий рассеянный свет, но способно адаптироваться и к полутени. Однако при недостатке света окраска листьев может стать менее насыщенной.
Температура: оптимальная температура для сансевиерии — +16-25 °C. Она не имеет выраженного периода покоя и может расти круглый год.
Полив: сансевиерия устойчива к засухе и не требует частого полива. Летом поливают умеренно, по мере подсыхания почвы, зимой — реже. Важно избегать застоя воды, чтобы предотвратить гниение корней.
Почва: подходит лёгкий, хорошо дренированный субстрат. Можно использовать готовую почвенную смесь для кактусов и суккулентов.
Подкормка: в период активного роста (весна-лето) рекомендуется подкармливать растение раз в месяц удобрением для декоративно-лиственных растений, уменьшая концентрацию вдвое. Зимой подкормки не проводят.
Пересадка: молодые растения пересаживают раз в 2 года, взрослые — раз в 3 года, когда корни полностью заполнят горшок.
Размножение: сансевиерию размножают делением корневища или листовыми черенками.
Сансевиерия не только украшает интерьер, но и улучшает качество воздуха, поглощая углекислый газ и выделяя кислород. Она также способна удалять из воздуха такие вредные вещества, как формальдегид, пишет журнал Receptar.
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