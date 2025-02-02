Сода и уксус: дуэт, который спасёт ваш ковёр от любых пятен

Пищевая сода — доступное и эффективное средство для чистки ковров в домашних условиях. Она помогает удалить загрязнения, нейтрализовать неприятные запахи и освежить внешний вид коврового покрытия.
Подготовка: тщательно пропылесосьте ковёр, удалив пыль и мелкий мусор.
Нанесение соды: равномерно посыпьте поверхность ковра пищевой содой. Для ковров с длинным ворсом аккуратно вотрите соду щёткой, чтобы она проникла глубже в волокна.
Выдержка: оставьте соду на ковре на 30-60 минут. За это время она впитает загрязнения и запахи.
Удаление соды: тщательно пропылесосьте ковёр, удаляя остатки соды.
Этот метод подходит для регулярного ухода и позволяет легко освежить ковёр, пишет журнал Receptar.
Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.
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