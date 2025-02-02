Чистка микроволновки будет чрезвычайно лёгкой: просто используйте сердитую маму

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Микроволновая печь — незаменимый помощник на кухне, но её чистка может быть утомительной задачей. Существует эффективный и простой способ очистки с помощью специального приспособления под названием "Angry Mama" ("Злая мама"). Это небольшое устройство, напоминающее фигурку сердитой мамы, предназначено для облегчения процесса очистки микроволновой печи.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain микроволновка

Как использовать "Angry Mama" для чистки микроволновой печи

Заполнение: снимите верхнюю часть фигурки и наполните её смесью воды и уксуса в равных пропорциях. При желании можно добавить несколько капель лимонного сока для приятного аромата.

Сборка: поставьте верхнюю часть обратно на место, убедившись, что всё закреплено правильно.

Размещение: поставьте "Angry Mama" в центр микроволновой печи.

Нагрев: включите микроволновую печь на максимальную мощность на 5-7 минут. Во время нагрева смесь будет испаряться через отверстия в верхней части фигурки, размягчая загрязнения и жир на стенках микроволновки.

Очистка: после завершения процесса дайте микроволновой печи остыть в течение нескольких минут, затем аккуратно уберите "Angry Mama". Протрите внутренние поверхности микроволновки мягкой тканью или губкой, удаляя размягчённые загрязнения.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.



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