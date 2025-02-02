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Почему в холодильнике появилась вода и неприятный запах? Вы забыли об одной важной детали

1:01
Недвижимость

В каждом холодильнике есть небольшое, но крайне важное отверстие — дренаж для отвода конденсата. Оно находится в задней части холодильной камеры и предотвращает скопление влаги.

Девушка в пижаме перед открытым холодильником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Если дренаж засоряется крошками, жиром, плесенью или наледью, вода перестаёт уходить, что приводит к появлению луж на полках, неприятного запаха и даже снижению эффективности охлаждения.

В морозильной камере может образоваться толстый слой льда, из-за чего компрессор начнёт работать с перегрузкой, что увеличивает расход электроэнергии и сокращает срок службы устройства, пишет журнал Receptar.

Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется раз в несколько месяцев проверять и прочищать дренаж. Для этого можно использовать ватную палочку, тонкую пластиковую трубочку, мягкую щётку или спринцовку с тёплой водой. Дополнительно можно промывать дренаж слабым раствором уксуса или соды для дезинфекции.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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