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Маленькая кухня – не приговор! Узнайте, какие решения помогут освободить место

1:53
Недвижимость

Маленькая кухня — проблема, знакомая многим. В условиях ограниченного пространства приходится учитывать каждый сантиметр, но при этом хочется сохранить уют и стиль. Хорошая новость: есть несколько хитростей, которые помогут сделать кухню комфортной и визуально просторной.

Стильная гостиная
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная гостиная

Минимализм — лучший друг маленькой кухни

Чем меньше лишних деталей, тем просторнее кажется помещение. Поэтому мебель и техника должны быть максимально лаконичными:

  • Компактная варочная панель на две конфорки
  • Встроенная посудомоечная машина
  • Узкий холодильник
  • Навесные шкафы до потолка для дополнительного хранения

Светлая столешница из искусственного камня не только подчеркнет стиль, но и визуально расширит пространство.

Объединение кухни с гостиной

Если есть возможность убрать стену между кухней и гостиной, это создаст ощущение простора. Чтобы не потерять функциональность, можно:

  • Сделать раздвижное окно между зонами
  • Использовать барную стойку или встроенный стол вместо обеденного стола
  • Разместить компактный диван в зоне отдыха

Вертикальное хранение

Важную роль играет грамотное размещение шкафов. Верхние ящики лучше делать до потолка, а нижние — вместительными, с выдвижными системами хранения.

Освещение и цветовая гамма

Светлая цветовая палитра делает пространство визуально шире. А точечное освещение или светодиодная подсветка над рабочей зоной добавят уюта и удобства.

Грамотный подход к планировке и дизайну позволяет даже крохотную кухню превратить в стильное и удобное место. Минимализм, продуманное хранение, объединение пространства и светлые оттенки — вот главные секреты, которые помогут забыть о тесноте.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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