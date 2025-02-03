Не придётся покупать новую: простой способ восстановить остроту кухонной тёрки

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кухонная тёрка — незаменимый инструмент на кухне, без которого сложно представить приготовление многих блюд. Со временем ее режущая способность ослабевает, и тогда приходится покупать новую. Однако существует простой и эффективный способ восстановить остроту тёрки с помощью фольги.

Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тёрка

Для этого понадобится всего лишь лист фольги без повреждений и складок. Фольгу нужно аккуратно проводить по поверхности тёрки в одном направлении, вдоль отверстий. Особое внимание следует уделить той части тёрки, которую вы используете чаще всего. Фольга поможет вернуть остроту краям отверстий, восстановив режущие свойства инструмента.

Важно соблюдать осторожность при заточке тёрки. Держите её крепко за ручку, чтобы избежать порезов. Можно использовать перчатки для дополнительной защиты рук.

После завершения заточки промойте тёрку и проверьте ее эффективность на твёрдом овоще, например, на моркови. Если овощ легко и быстро измельчается, заточка прошла успешно.

Уточнения

Тёрка хозяйственная — кухонный инструмент для измельчения (натирания) пищевых продуктов: овощей, сыра и других.





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