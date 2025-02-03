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Цена элитной квартиры в Москве равна стоимости 35 компактных студий

2:22
Недвижимость

По данным аналитиков экосистемы Kalinka, средний бюджет покупки на вторичном рынке элитной недвижимости Москвы в 2024 году составил 141,6 миллиона рублей. Эти средства позволяют приобрести около 35 компактных студий в пределах Старой Москвы.

Элитная квартира
Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Элитная квартира

За прошедший год средняя стоимость сделки на вторичном рынке элитной недвижимости в столице выросла на 14%, достигнув 141,6 миллиона рублей, что превышает показатель 2023 года (124 миллиона рублей). Цены на квартиры увеличились на 17%, достигнув 150,6 миллиона рублей, тогда как стоимость апартаментов снизилась на 4%, составив 97 миллионов рублей.

На рынке массового жилья в пределах Старой Москвы можно найти студии по цене около 4 миллионов рублей. Это компактные лоты площадью 10-15 квадратных метров, которые покупатели приобретают для получения столичной прописки или сдачи в аренду. Таким образом, за цену одной элитной квартиры можно приобрести около 35 таких студий, сообщает Газета.Ru.

Площадь наиболее востребованных квартир в элитном сегменте превышает площадь бюджетных лотов примерно в 10 раз. В 2024 году наибольший спрос был сосредоточен на квартирах площадью 100-125 квадратных метров, что составило 17% от общего объема сделок. На втором месте оказались объекты площадью 75-100 квадратных метров с долей 14%, а на третьем — квартиры площадью 125-150 квадратных метров, составившие 13%.

В 2024 году максимальный объем спроса на вторичное элитное жилье наблюдался в районе Хамовники, чья доля составила 23%, что на 5% больше по сравнению с 2023 годом. На втором месте расположился Пресненский район с долей 15%, которая снизилась на 5%. Замыкает тройку лидеров район Раменки с долей спроса 10%, что на 3% меньше, чем в прошлом году.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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