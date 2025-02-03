Как создать мейкап-зону в спальне? Советы по дизайну

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1:18
Недвижимость

Выберите хорошее место

По возможности выберите хорошо освещенное место в спальне у окна. Естественный свет отлично подходит для макияжа.

Набор кистей для макияжа
Фото: unsplash.com by Alysa Bajenaru, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Набор кистей для макияжа

Зеркало

Найдите зеркало, которое можно поставить на стол или повесить на стену. Убедитесь, что он находится на высоте, где вы можете комфортно видеть свое лицо.

Стол

Приобретите небольшой столик или письменный стол, который можно использовать. Это может быть специальный туалетный столик или просто простой письменный стол.

Организуйте косметику

Используйте небольшие контейнеры или лотки, чтобы держать макияж в порядке. Разделите помады, тени для век и кисти, чтобы их было легко найти.

Хорошее освещение

Если естественного света недостаточно, добавьте лампу с ярким, белым светом. Это поможет вам точно видеть цвета макияжа.

Удобное кресло или табурет

У вас будет удобный стул или табурет, на котором вы сможете сидеть во время макияжа. Убедитесь, что высота стола подходит именно вам.

Добавьте небольшое растение, несколько симпатичных контейнеров или даже картину в рамке. Персонализация пространства делает его приятным.

 

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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