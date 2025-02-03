Как создать мейкап-зону в спальне? Советы по дизайну

По возможности выберите хорошо освещенное место в спальне у окна. Естественный свет отлично подходит для макияжа.
Найдите зеркало, которое можно поставить на стол или повесить на стену. Убедитесь, что он находится на высоте, где вы можете комфортно видеть свое лицо.
Приобретите небольшой столик или письменный стол, который можно использовать. Это может быть специальный туалетный столик или просто простой письменный стол.
Используйте небольшие контейнеры или лотки, чтобы держать макияж в порядке. Разделите помады, тени для век и кисти, чтобы их было легко найти.
Если естественного света недостаточно, добавьте лампу с ярким, белым светом. Это поможет вам точно видеть цвета макияжа.
У вас будет удобный стул или табурет, на котором вы сможете сидеть во время макияжа. Убедитесь, что высота стола подходит именно вам.
Добавьте небольшое растение, несколько симпатичных контейнеров или даже картину в рамке. Персонализация пространства делает его приятным.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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