Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему сделки не доходят до финальной стадии на рынке вторичной недвижимости
Важное предупреждение: опасный Wi-Fi в Шереметьево
Тёмные страницы истории: как древний папирус раскрывает тайны правосудия Рима
Полицейский просит ключи от машины: в каких ситуациях вы обязаны согласиться
Почему нельзя спать головой к окну: миф или правда?
Опасная привычка: почему собакам нельзя есть кошачий корм
Почему шампунь может быть причиной выпадения волос?
Тушёная капуста с мясом: рецепт из бабушкиной книги, который соберёт за столом всех домашних
Как обрести молодое тело после 45 лет? Топ-3 упражнения для развития гибкости

Чем можно протереть экран ЖК-телевизора? Эти изделия точно не оставят после себя разводов

0:48
Недвижимость

Как правильно чистить экран телевизора

Очистите экран телевизора мягкой сухой тканью. Бумажные полотенца и щетки могут поцарапать или повредить экран. Если загрязнение сильное, используйте специальные влажные салфетки, предназначенные для чистки ЖК-экранов телевизоров, мониторов и смартфонов. Протрите телевизор, не оказывая слишком большого давления на экран.

Телевизор
Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Телевизор

Можно ли протирать ЖК-телевизор средством для мытья стекол

Это оставит на поверхности мелкий пушок, а в худшем случае даже царапины. Небезопасно использовать для очистки экрана средства, не предназначенные для этой цели. Например, средство для мытья стекол, сода, стиральный порошок, спирт и т.д.

Уточнения

Телеви́зор телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium «дальновидец»; от др.-греч. τῆλε «далеко» + лат. vīsio «зрение; видение») — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Экономика и бизнес
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа Аудио 
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Недвижимость
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения Аудио 
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Авто
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД Аудио 
Популярное
Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд

Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.

Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Последние материалы
Почему шампунь может быть причиной выпадения волос?
Тушёная капуста с мясом: рецепт из бабушкиной книги, который соберёт за столом всех домашних
Чем можно протереть экран ЖК-телевизора? Эти изделия точно не оставят после себя разводов
Как обрести молодое тело после 45 лет? Топ-3 упражнения для развития гибкости
Сакура на даче: возможно ли вырастить это красивое дерево?
Туристов предупреждают о мошенниках на границе с Абхазией
Сколько алкоголя убивает за один вечер: названы смертельные дозы
Журова о том, зачем Большунову сборы в Европе: FIS может допустить его, к нему не было вопросов
Как сэкономить на отоплении зимой: норвежцы используют эту проверенную хитрость
Вы купили авто – а что дальше? Список важных проверок для каждого владельца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.