Чем можно протереть экран ЖК-телевизора? Эти изделия точно не оставят после себя разводов

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как правильно чистить экран телевизора

Очистите экран телевизора мягкой сухой тканью. Бумажные полотенца и щетки могут поцарапать или повредить экран. Если загрязнение сильное, используйте специальные влажные салфетки, предназначенные для чистки ЖК-экранов телевизоров, мониторов и смартфонов. Протрите телевизор, не оказывая слишком большого давления на экран.

Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Телевизор

Можно ли протирать ЖК-телевизор средством для мытья стекол

Это оставит на поверхности мелкий пушок, а в худшем случае даже царапины. Небезопасно использовать для очистки экрана средства, не предназначенные для этой цели. Например, средство для мытья стекол, сода, стиральный порошок, спирт и т.д.

Уточнения

Телеви́зор телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium «дальновидец»; от др.-греч. τῆλε «далеко» + лат. vīsio «зрение; видение») — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.



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