Три простых средства, которые помогут нейтрализовать неприятные запахи и освежить воздух в доме

Неприятный запах в доме может испортить настроение даже при идеальной чистоте. Но не стоит отчаиваться, ведь существует множество народных средств, которые помогут справиться с этой проблемой.
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Зерна Арабики
Первое средство — обычная пищевая сода. Она обладает отличными абсорбирующими свойствами и эффективно нейтрализует запахи, а также уничтожает бактерии. Посыпьте содой ковры и оставьте на ночь. Утром вы заметите, что неприятные ароматы исчезли.
Второе средство — уксус. Разведите две столовые ложки уксуса в стакане воды и перелейте в пульверизатор. Обработайте этим раствором все поверхности в доме, включая мебель, шкафы и полы. Уксус поможет избавиться от запахов табака и еды.
Третье средство — кофейные зёрна. Они также обладают способностью поглощать неприятные запахи. Поместите кофейные зерна в тканевые мешочки или декоративные вазы и расставьте их по дому. Кофейные зерна помогут освежить воздух и создать приятную атмосферу.
Уточнения
За́пах — специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей.