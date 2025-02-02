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Три простых средства, которые помогут нейтрализовать неприятные запахи и освежить воздух в доме

1:08
Недвижимость

Неприятный запах в доме может испортить настроение даже при идеальной чистоте. Но не стоит отчаиваться, ведь существует множество народных средств, которые помогут справиться с этой проблемой.

Зерна Арабики
Фото: commons.wikimedia.org by Ragesoss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зерна Арабики
  1. Первое средство — обычная пищевая сода. Она обладает отличными абсорбирующими свойствами и эффективно нейтрализует запахи, а также уничтожает бактерии. Посыпьте содой ковры и оставьте на ночь. Утром вы заметите, что неприятные ароматы исчезли.
  2. Второе средство — уксус. Разведите две столовые ложки уксуса в стакане воды и перелейте в пульверизатор. Обработайте этим раствором все поверхности в доме, включая мебель, шкафы и полы. Уксус поможет избавиться от запахов табака и еды.
  3. Третье средство — кофейные зёрна. Они также обладают способностью поглощать неприятные запахи. Поместите кофейные зерна в тканевые мешочки или декоративные вазы и расставьте их по дому. Кофейные зерна помогут освежить воздух и создать приятную атмосферу.

Уточнения

За́пах — специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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