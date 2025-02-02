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Средство от похмелья для чистоты унитаза: неожиданный лайфхак

1:03
Недвижимость

Мытье унитаза — это не самое приятное занятие, но оно необходимо для поддержания чистоты в доме. Налет на стенках унитаза, состоящий из известковых отложений и мочевого камня, может значительно усложнить процесс уборки. Однако есть эффективный способ избавиться от него, и он не потребует больших усилий.

Чистка унитаза
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистка унитаза

Как сообщает TechInsider.ru, аптечный препарат "Алка-Зельтцер", который часто используют для облегчения симптомов похмелья, может также помочь в уборке дома.

Чтобы очистить унитаз, достаточно бросить в него две шипучие таблетки "Алка-Зельтцера", дать им раствориться и затем смыть размягченные отложения с помощью ершика. Никаких дополнительных действий не требуется.

Эффективность "Алка-Зельтцера" настолько высока, что даже сильно загрязненный унитаз после его использования будет выглядеть как новый. Этот метод позволяет сэкономить на дорогой бытовой химии и избежать экспериментов с различными средствами.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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