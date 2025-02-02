Не работают направляющие ящиков комода? Вот что нужно сделать

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Снимите ящик

Выньте ящик из комода, убрав его полностью. Будьте осторожны, чтобы не форсировать его и не причинить вреда.

Фото: https://www.freepik.com Прихожая в квартире

Осмотрите направляющие

Изучите направляющие ящика, которые представляют собой рельсы, по которым выдвижной ящик скользит. Ищите видимые повреждения, такие как сломанные или погнутые детали, ослабленные винты или мусор.

Очистите

Используйте мягкую ткань или щетку, чтобы удалить грязь, пыль или мусор с направляющих. Протрите их начисто, чтобы обеспечить плавное движение.

Смажьте

Нанесите небольшое количество смазки, например, силиконового спрея или парафина, на направляющие ящика. Это помогает уменьшить трение и позволяет ящику скользить более плавно.

Настройка направляющих

Проверьте, правильно ли выровнены направляющие. Если они смещены, ослабьте винты, удерживающие их на месте, и аккуратно отрегулируйте их, пока они не станут прямыми и ровными. После этого надежно затяните винты.

Проверьте ящик

Осторожно задвиньте ящик обратно в комод, убедившись, что он правильно выровнен с направляющими. Перемещайте ящик внутрь и наружу, чтобы проверить, решена ли проблема.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.





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