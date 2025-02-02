Как удалить накипь без лимонной кислоты? Вот что можно использовать вместо неё

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Наполните чайник

Наполните чайник равными частями водой и белым уксусом. Убедитесь, что смеси уксуса и воды достаточно, чтобы покрыть известковый налет внутри чайника.

Фото: flickr.com by Дженни Даунинг, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Струя воды

Дайте впитаться

Оставьте смесь уксуса и воды в чайнике примерно на час. Это позволяет кислоте в уксусе растворить известковый налет.

Вскипятите смесь

После замачивания включите чайник и доведите смесь уксуса и воды до кипения. Дайте ему покипеть в течение нескольких минут, чтобы еще больше разрыхлить известковый налет.

Почистите чайник

Как только смесь закипит, отключите чайник от сети и дайте ему остыть. Затем используйте неабразивную щетку или губку, чтобы потереть внутреннюю часть чайника, уделяя особое внимание участкам с образованием известкового налета. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность чайника.

Тщательно промойте

После чистки вылейте смесь уксуса и воды из чайника. Тщательно промойте чайник чистой водой, чтобы удалить остатки уксуса.

При необходимости повторите

Если известковый налет все еще присутствует, вы можете повторить процесс, наполнив чайник свежей смесью уксуса и воды и дав ей снова впитаться.

Тем не менее обязательно хорошо промывайте чайник после каждого удаления накипи.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.





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