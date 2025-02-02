Как удалить накипь без лимонной кислоты? Вот что можно использовать вместо неё

Наполните чайник равными частями водой и белым уксусом. Убедитесь, что смеси уксуса и воды достаточно, чтобы покрыть известковый налет внутри чайника.
Оставьте смесь уксуса и воды в чайнике примерно на час. Это позволяет кислоте в уксусе растворить известковый налет.
После замачивания включите чайник и доведите смесь уксуса и воды до кипения. Дайте ему покипеть в течение нескольких минут, чтобы еще больше разрыхлить известковый налет.
Как только смесь закипит, отключите чайник от сети и дайте ему остыть. Затем используйте неабразивную щетку или губку, чтобы потереть внутреннюю часть чайника, уделяя особое внимание участкам с образованием известкового налета. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность чайника.
После чистки вылейте смесь уксуса и воды из чайника. Тщательно промойте чайник чистой водой, чтобы удалить остатки уксуса.
Если известковый налет все еще присутствует, вы можете повторить процесс, наполнив чайник свежей смесью уксуса и воды и дав ей снова впитаться.
Тем не менее обязательно хорошо промывайте чайник после каждого удаления накипи.
У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
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