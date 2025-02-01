Как сделать обувь менее скользкой: нужно просто распылить это средство на подошвы

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В зимнее время тротуары могут стать источником опасности для пешеходов. Скользкий слой льда и утрамбованного снега на них может привести к неожиданным падениям и травмам. Как же обезопасить себя на улице в этот период?

Фото: Freepik by Designed by Freepik Девушка надевает ботинки

В ближайшие месяцы, когда погода будет неустойчивой, а температура будет опускаться ниже нуля, тротуары покроются слоем льда и снега, который может стать причиной падений и травм. Особенно осторожными нужно быть пожилым людям, для которых даже незначительное падение может иметь серьёзные последствия для здоровья. Однако правило "не торопиться" должно стать главным для всех.

Но осторожность — это только часть решения проблемы. Важно также выбрать правильную обувь. Желательно, чтобы она была на толстой подошве и с хорошим сцеплением. Но даже если у вас уже есть обувь, её можно сделать более безопасной для зимних прогулок, пишет чешское издание Napadyprodomy.cz.

Существуют специальные спреи, которые делают подошвы обуви нескользящими. Однако не обязательно покупать их или нести обувь в ремонт. Есть и домашние методы, которые помогут решить эту проблему.

Например, можно использовать лак для волос. Сначала нужно слегка отшлифовать подошву наждачной бумагой, а затем распылить лак. Однако его действие будет не слишком долгим, поэтому процедуру придётся повторять время от времени.

Другой вариант — приклеить к подошве ботинка тканевые заплатки в форме буквы "Х". Эти методы помогут вам чувствовать себя более уверенно во время зимних прогулок.

Уточнения

Обувь — элемент одежды, надевается на ноги.



Подошва (обуви) — нижняя деталь, непосредственно соприкасающаяся с землёй.



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