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Как очистить раковину без химии: нам может помочь не только сода

Недвижимость

Вместо того чтобы использовать агрессивные химические вещества, попробуйте воспользоваться простыми и эффективными методами, которые помогут вернуть вашей раковине её первозданный вид.

Слив
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слив

Один из таких методов — использование лимонной кислоты. Это натуральное средство можно найти практически на каждой кухне. Просто добавьте ложку лимонной кислоты в горячую воду, и она сотворит чудеса, растворяя скопившуюся грязь. Кроме того, регулярное использование лимонной кислоты один раз в неделю поможет предотвратить образование новых засоров.

Этот метод не только поможет очистить раковину, но и станет отличной альтернативой химическим средствам для удаления накипи в чайнике. Просто вскипятите воду с лимонной кислотой и ополосните чайник. Это обеспечит длительную чистоту без нежелательных запахов, которые часто остаются после использования уксуса.

Ещё один способ справиться с засорами в канализации — смесь пищевой соды и уксуса. Эти два ингредиента, которые широко применяются в быту, создают химическую реакцию, способную растворить даже самые стойкие засоры.

Уточнения

Лимо́нная кислота́ (химическая формула — C6H8O7) — органическая кислота средней силы, относящаяся к классу предельных карбоновых кислот.
 

Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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