Какое моющее средство действительно стоит своих денег в 2025 году

2:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мы все привыкли, что такие гиганты, как Ariel и Persil, являются синонимами качественной стирки.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Но последние тесты стиральных порошков, гелей и капсул показывают, что они не всегда оправдывают свои громкие имена. В 2025 году эксперты провели масштабное исследование моющих средств, и результаты поразили многих.

Что на самом деле хорошо отстирывает?

В этом году в топ попали такие продукты, как Nikwax Tech Wash и Perwoll Sport. Эти средства не только эффективно удаляют пятна, но и заботятся о ткани, сохраняя яркость и структуру одежды.

Например, Nikwax идеально подходит для стирки спортивной и технической одежды, а Perwoll Sport — для цветных тканей.

Напротив, традиционные бренды, такие как Persil Gel Color и Ariel Ox, оказались на последних позициях, несмотря на свою популярность. Это свидетельствует о том, что известность бренда не всегда гарантирует наилучший результат.

Экологические аспекты: что важно при выборе средства?

Помимо эффективности, стоит учитывать и экологические аспекты. Многие стиральные порошки содержат фосфонаты, которые могут негативно влиять на природу.

Все больше людей выбирают средства с биологически активными компонентами и минимальным количеством химических веществ.

Например, органические гели и таблетки, не содержащие фосфонатов, оказываются более безопасными для экологии, при этом оставаясь достаточно эффективными.

Порошок, гель или капсулы?

На рынке моющих средств три основных формы: сыпучие порошки, жидкие гели и капсулы. Если речь идет о трудных пятнах, особенно на белых вещах, сыпучие порошки считаются лучшими.

Однако для цветных тканей более подходящими будут жидкие гели, которые легко растворяются и не оставляют разводов. Капсулы обеспечивают удобную дозировку, но их цена значительно выше.

Как постирать пододеяльник, не отправляясь в химчистку?

Каждому из нас случалось сталкиваться с проблемой стирки крупного текстиля, такого как пододеяльники, которые не помещаются в стандартную стиральную машину.

Но есть несколько простых способов, как справиться с этой задачей дома, не тратя деньги на химчистку.

Уточнения

Perwoll - средство для стирки немецкой компании Henkel, производящееся в Дюссельдорфе. В Австрии это же средство продаётся под брендом Fewa, а в России — "Ласка".





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