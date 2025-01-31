Мы все привыкли, что такие гиганты, как Ariel и Persil, являются синонимами качественной стирки.
Но последние тесты стиральных порошков, гелей и капсул показывают, что они не всегда оправдывают свои громкие имена. В 2025 году эксперты провели масштабное исследование моющих средств, и результаты поразили многих.
В этом году в топ попали такие продукты, как Nikwax Tech Wash и Perwoll Sport. Эти средства не только эффективно удаляют пятна, но и заботятся о ткани, сохраняя яркость и структуру одежды.
Например, Nikwax идеально подходит для стирки спортивной и технической одежды, а Perwoll Sport — для цветных тканей.
Напротив, традиционные бренды, такие как Persil Gel Color и Ariel Ox, оказались на последних позициях, несмотря на свою популярность. Это свидетельствует о том, что известность бренда не всегда гарантирует наилучший результат.
Помимо эффективности, стоит учитывать и экологические аспекты. Многие стиральные порошки содержат фосфонаты, которые могут негативно влиять на природу.
Все больше людей выбирают средства с биологически активными компонентами и минимальным количеством химических веществ.
Например, органические гели и таблетки, не содержащие фосфонатов, оказываются более безопасными для экологии, при этом оставаясь достаточно эффективными.
На рынке моющих средств три основных формы: сыпучие порошки, жидкие гели и капсулы. Если речь идет о трудных пятнах, особенно на белых вещах, сыпучие порошки считаются лучшими.
Однако для цветных тканей более подходящими будут жидкие гели, которые легко растворяются и не оставляют разводов. Капсулы обеспечивают удобную дозировку, но их цена значительно выше.
Каждому из нас случалось сталкиваться с проблемой стирки крупного текстиля, такого как пододеяльники, которые не помещаются в стандартную стиральную машину.
Но есть несколько простых способов, как справиться с этой задачей дома, не тратя деньги на химчистку.
Perwoll - средство для стирки немецкой компании Henkel, производящееся в Дюссельдорфе. В Австрии это же средство продаётся под брендом Fewa, а в России — "Ласка".
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