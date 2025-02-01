От сметы до аксессуаров: как правильно организовать ремонт в ванной

2:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ремонт в ванной комнате может быть не только приятным, но и очень затратным процессом, поэтому важно заранее продумать все детали и составить чёткий план. Если вы не профессиональный строитель, полагайтесь на свои силы, но не забывайте о возможных трудностях.

Фото: https://www.freepik.com Ванная комната

1. Составьте смету

Первый шаг — это составление подробной сметы. Определите свой бюджет и спланируйте, сколько вы можете потратить на различные этапы ремонта. Включите в список:

Стоимость демонтажа старых покрытий.

Затраты на покупку отделочных материалов (плитка, краска, и т. д.).

Мебель и аксессуары.

Работы по установке сантехники.

Полезным будет поиск идей для дизайна ванной комнаты в специализированных журналах и на сайтах, где можно узнать не только о внешнем виде, но и о необходимых материалах, их стоимости и количестве.

2. Выберите ванну

Маленькие ванные комнаты требуют особого подхода. Вы можете выбрать:

Душевую кабину — идеальный вариант для ограниченного пространства.

Угловую ванну минимального размера.

Душ с отводом воды в полу, что особенно удобно в очень маленьких помещениях, и не требует установки душевого поддона.

3. Продумайте покрытие

Одним из лучших вариантов для покрытия стен и пола в ванной является керамическая плитка. Выбирайте её в зависимости от ваших предпочтений по стилю и функциональности.

Глянцевая плитка проста в уходе и хорошо отражает свет.

Матовая плитка без глазури менее скользкая и удобнее для детей и пожилых людей.

Для бюджетного ремонта можно использовать керамическую плитку только для нижней части стен и пола, а верхнюю часть стен и потолок покрасить водостойкой краской. Краску нужно наносить в 2-3 слоя с использованием разных по размеру валиков.

4. Декор и аксессуары

Если хочется добавить индивидуальности, не забывайте о декоре. Аксессуары могут добавить уют и стиль вашему интерьеру. Ванна с красивыми аксессуарами, зеркала, декоративные полочки или растения — всё это создаст атмосферу уюта и гармонии.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня - помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.