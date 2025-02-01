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От сметы до аксессуаров: как правильно организовать ремонт в ванной

2:23
Недвижимость

Ремонт в ванной комнате может быть не только приятным, но и очень затратным процессом, поэтому важно заранее продумать все детали и составить чёткий план. Если вы не профессиональный строитель, полагайтесь на свои силы, но не забывайте о возможных трудностях.

Ванная комната
Фото: https://www.freepik.com
Ванная комната

1. Составьте смету

Первый шаг — это составление подробной сметы. Определите свой бюджет и спланируйте, сколько вы можете потратить на различные этапы ремонта. Включите в список:

  • Стоимость демонтажа старых покрытий.
  • Затраты на покупку отделочных материалов (плитка, краска, и т. д.).
  • Мебель и аксессуары.
  • Работы по установке сантехники.

Полезным будет поиск идей для дизайна ванной комнаты в специализированных журналах и на сайтах, где можно узнать не только о внешнем виде, но и о необходимых материалах, их стоимости и количестве.

2. Выберите ванну

Маленькие ванные комнаты требуют особого подхода. Вы можете выбрать:

  • Душевую кабину — идеальный вариант для ограниченного пространства.
  • Угловую ванну минимального размера.
  • Душ с отводом воды в полу, что особенно удобно в очень маленьких помещениях, и не требует установки душевого поддона.

3. Продумайте покрытие

Одним из лучших вариантов для покрытия стен и пола в ванной является керамическая плитка. Выбирайте её в зависимости от ваших предпочтений по стилю и функциональности.

  • Глянцевая плитка проста в уходе и хорошо отражает свет.
  • Матовая плитка без глазури менее скользкая и удобнее для детей и пожилых людей.

Для бюджетного ремонта можно использовать керамическую плитку только для нижней части стен и пола, а верхнюю часть стен и потолок покрасить водостойкой краской. Краску нужно наносить в 2-3 слоя с использованием разных по размеру валиков.

4. Декор и аксессуары

Если хочется добавить индивидуальности, не забывайте о декоре. Аксессуары могут добавить уют и стиль вашему интерьеру. Ванна с красивыми аксессуарами, зеркала, декоративные полочки или растения — всё это создаст атмосферу уюта и гармонии.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня - помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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