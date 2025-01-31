Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вода под угрозой — фермеры Греции протестуют против недостатка ресурсов
Эффективный крем для уменьшения темных кругов: в нём всего 3 ингредиента
Страна не для слабонервных — россиянин рассказал об отдыхе в Мексике
Влияние потепления на смертность в Европе: неутешительные прогнозы
Баклажановая радуга: самые яркие и вкусные сорта для вашего сада
Складки на животе не уходят? Эта 7-минутная тренировка избавит вас от этой проблемы
Голубые ара продемонстрировали человеческую черту
Доктор Лунев объяснил, можно ли лечить больное горло мороженым
Регина Тодоренко отказалась отправлять сына Михаила в школу

Не спешите вызывать клининг! Эти средства избавят диван от пятен

3:51
Недвижимость

Пятна на диване могут омрачить настроение, но не стоит паниковать — избавиться от них можно и в домашних условиях. Мягкая мебель есть почти в каждом доме, и, возможно, каждая хозяйка хотя бы раз сталкивалась с проблемой загрязнений. Не у всех есть возможность прибегнуть к помощи клининговых компаний, поэтому давайте разберемся, как быстро и эффективно очистить диван от пятен самостоятельно.

Гостиная
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Гостиная

Основные средства для удаления пятен

Для начала подготовьте подручные средства. Кальцинированная сода — одно из самых доступных и эффективных средств для удаления пятен. Её достаточно развести в тёплой воде (2 ложки соды на стакан воды) и аккуратно обработать загрязнённую поверхность губкой или щёткой. Если соду нет под рукой, можно использовать обычное мыло для посуды. Важно действовать быстро — чем раньше вы удалите пятно, тем легче оно поддастся чистке.

Для профилактики рекомендуется регулярно чистить поверхность дивана. Это предотвратит появление сложных загрязнений, которые будут тяжело удаляться.

Этапы очистки пятен с дивана

Процесс удаления пятен зависит от того, насколько сильно загрязнение въелось в ткань. Чтобы очистить диван, вам понадобятся:

  • Чистящее средство (мыло, раствор кальцинированной соды или специализированные химические средства)
  • Губка и щеточка
  • Полотенце или влажные салфетки

Алгоритм действий:

  1. Приготовьте раствор (мыльную воду или раствор соды).
  2. Нанесите средство на пятно и оставьте на несколько минут — чем дольше средство будет на пятне, тем легче его удалить.
  3. Осторожно потрите загрязнённое место губкой или щёткой.
  4. Промойте поверхность чистой водой с помощью влажных салфеток или полотенца.

Сложные загрязнения

Если стандартные средства не помогли, можно использовать более сильные химические очистители, такие как Vanish. Этот продукт наносится на пятно в виде пены и оставляется на 10-15 минут. После этого можно обработать поверхность пылесосом.

Специфика очистки в зависимости от материала

Каждый материал требует особого подхода:

  • Кожа и кожзам: протрите влажной тканью или используйте специальные салфетки для ухода. Если их нет, можно применить взбитые яичные белки.
  • Велюр: очистите ткань микрофиброй с уксусным раствором (1 ст. ложка уксуса на литр воды). Сильно не терите.
  • Замша: для этого материала существуют специальные щеточки. Для удаления жира используйте спиртовой раствор.
  • Гобелен: для такой ткани лучше использовать сухую чистку. Если она не помогла, попробуйте раствор шампуня с водой.

Методы удаления конкретных пятен

Некоторые пятна требуют особого подхода:

  • Кровь: свежие пятна убираются холодной водой, а для светлых тканей используйте уксус.
  • Чай, кофе, пиво: эти пятна можно удалить хозяйственным мылом.
  • Вино: промокните пятно тряпкой, затем посыпьте солью и обработайте спиртом.
  • Моча: промыть мыльным раствором, затем нанести раствор марганцовки.
  • Чернила: Используйте ацетон или жидкость для снятия лака.
  • Жвачка: охладите её льдом, а затем аккуратно удалите с помощью ножа.

Профилактика загрязнений

Для предотвращения появления пятен на диване используйте чехлы, покрывала или пледы, которые легко можно снять и постирать. Также стоит держать под рукой основные средства для чистки, чтобы не упустить момент и быстро избавиться от загрязнений.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan - ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
11 стран делают шаг к дедолларизации
Экономика и бизнес
11 стран делают шаг к дедолларизации Аудио 
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Еда и рецепты
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой Аудио 
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Еда и рецепты
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Загадка, над которой ломали голову десятилетиями: что обнаружили в Тихом океане? Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину
Последние материалы
Вода под угрозой — фермеры Греции протестуют против недостатка ресурсов
Эффективный крем для уменьшения темных кругов: в нём всего 3 ингредиента
Страна не для слабонервных — россиянин рассказал об отдыхе в Мексике
Влияние потепления на смертность в Европе: неутешительные прогнозы
Баклажановая радуга: самые яркие и вкусные сорта для вашего сада
Складки на животе не уходят? Эта 7-минутная тренировка избавит вас от этой проблемы
Голубые ара продемонстрировали человеческую черту
Доктор Лунев объяснил, можно ли лечить больное горло мороженым
Не спешите вызывать клининг! Эти средства избавят диван от пятен
Регина Тодоренко отказалась отправлять сына Михаила в школу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.