Как легко и быстро почистить холоидльник? Следуйте этим советам

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбросьте просроченные и испорченные продукты

Проверьте сроки годности на продуктах питания и выбросьте те, которые уже просрочены или имеют признаки порчи. Этот шаг помогает навести порядок в холодильнике и предотвратить распространение бактерий или запахов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Полки холодильника

Снятие и мытье полок и ящиков

Достаньте из холодильника все съемные полки, ящики и отделения. Вымойте их теплой мыльной водой, используя мягкое моющее средство для посуды. Аккуратно потрите, чтобы удалить остатки пищи или пятна. Тщательно промойте и дайте им полностью высохнуть, прежде чем положить обратно в холодильник.

Наведите порядок

Протрите внутренние стены, потолок и дверцу холодильника. Используйте смесь теплой воды и мягкого средства для мытья посуды или раствор из равных частей воды и белого уксуса.

Окуните в раствор чистую тряпочку или губку и аккуратно потрите поверхности, обращая внимание на любые разливы или липкие пятна. При необходимости меняйте воду или раствор.

Очистите дверные уплотнители и ручки

Дверные уплотнители и ручки со временем могут накапливать грязь. Используйте влажную ткань или губку и мягкое моющее средство, чтобы тщательно очистить эти участки. Обратите внимание на любые щели, где может скапливаться грязь. Тщательно промойте и высушите уплотнения и ручки, чтобы предотвратить накопление влаги.

Пополнение запасов и организация

Как только холодильник станет чистым и сухим, организуйте и пополните его продуктами, которые вы хранили в холодильнике.

Рассмотрите возможность сортировки товаров по категориям и используйте прозрачные контейнеры или контейнеры для хранения, чтобы поддерживать порядок.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.



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