Как избавиться от неприятного запаха из слива? Вам помогут эти способы

Вылейте в слив примерно полстакана пищевой соды, а затем полстакана уксуса. Оставьте на 15-20 минут, затем промойте горячей водой. Это может помочь устранить запахи.
Вскипятите кастрюлю с водой и вылейте ее в канализацию. Горячая вода может помочь разрушить и смыть вещи, вызывающие запах.
Если у вас есть стопорная пробка, выньте ее и очистите. Иногда на нем накапливается грязь, которая вызывает запахи.
Иногда что-то застревает в трубах. Если можете, проверьте, нет ли видимого мусора, и удалите его.
Если запах исходит из раковины, используйте вантуз, чтобы удалить любые засоры. Он работает как с запахами, так и с засорами.
У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
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