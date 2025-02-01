Как избавиться от неприятного запаха из слива? Вам помогут эти способы

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Используйте пищевую соду и уксус

Вылейте в слив примерно полстакана пищевой соды, а затем полстакана уксуса. Оставьте на 15-20 минут, затем промойте горячей водой. Это может помочь устранить запахи.

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слив

Вскипятите немного воды

Вскипятите кастрюлю с водой и вылейте ее в канализацию. Горячая вода может помочь разрушить и смыть вещи, вызывающие запах.

Очистите пробку слива

Если у вас есть стопорная пробка, выньте ее и очистите. Иногда на нем накапливается грязь, которая вызывает запахи.

Проверка на наличие застрявшего мусора

Иногда что-то застревает в трубах. Если можете, проверьте, нет ли видимого мусора, и удалите его.

Используйте вантуз

Если запах исходит из раковины, используйте вантуз, чтобы удалить любые засоры. Он работает как с запахами, так и с засорами.





Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.





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