Стиральная машина прыгает при отжиме – причины и что делать?

2:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда стиральная машинка начинает сильно "прыгать" во время отжима, это может превратить даже самый обычный день в источник стресса. Однако, прежде чем спешить за новым устройством, разумно выяснить, что стало причиной этой проблемы, и возможно, так удастся избежать ненужных затрат. На практике большинство подобных неприятностей можно легко устранить.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Прежде всего, стоит отметить, что хотя мысль о приобретении новой стиральной машины может возникнуть сразу, это далеко не всегда оптимальное решение. Старое оборудование нередко может служить еще долго, если исправить небольшие неисправности. Эксперты из канала "Своими руками" заверяют, что многие проблемы, связанные с "прыгающими" стиралками, можно решить без финансовых вложений, передает mkset.ru.

Перед тем как бросаться в магазин, нужно выяснить, что на самом деле вызывает эту проблему. Существует несколько причин, по которым стиральная машинка может вести себя подобным образом. Во-первых, это может быть связано с неровной установкой машины. Если она стоит на мягкой или неровной поверхности, например, на ковре, это может вызвать сильные колебания во время отжима.

Барабан, вращаясь с большой скоростью, создает значительные вибрации, и если поверхность недостаточно устойчива, стиралка начинает "блуждать" по полу.

Кроме того, неправильно отрегулированные ножки машины также могут стать причиной "прыжков". Современные модели обычно оснащены регулируемыми ножками для обеспечения стабильности работы. Если они не отрегулированы должным образом, это может вызывать подобные проблемы.

К также распространенным причинам относится износ амортизаторов. Когда эти детали устаревают, барабан начинает работать менее стабильно, что увеличивает вибрации и приводит к "прыжкам" устройства. Иногда можно заметить следы износа на амортизаторах или признаки коррозии. Со временем они могут потерять свою эффективность и требовать замены.

Важно отметить, прежде чем приступить к ремонту, нужно внимательного осмотреть все детали машины. Иногда причина "прыжков" может быть более сложной, чем представляется изначально. Если не удается самостоятельно выявить проблему, разумнее обратиться к специалисту.

Уточнения

Амортиза́тор или модератор тяги — устройство для гашения колебаний (демпфирования) и поглощения толчков и ударов подвижных элементов (подвески, колёс), а также корпуса самого транспортного средства, посредством превращения механической энергии движения (колебаний) в тепловую.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.