Ремонт и внутренняя отделка зимой: эффективность и риски

Ремонт в зимний период может оказаться неэффективным и привести к увеличению бюджетных расходов. О рисках, связанных с проведением таких работ в это время года, рассказал строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании "ГЛАВСНАБ" Федор Васильев.
По мнению специалиста, зимние условия значительно сужают возможности выполнения различных работ. Например, при низких температурах крайне нежелательно устанавливать окна и радиаторы отопления, так как это может потребовать длительного согласования. Кроме того, в этот период не рекомендуется осуществлять покрасочные работы и замену стяжки.
Также штукатурка в зимнее время становится проблематичной, поскольку обеспечить должную вентиляцию помещений в холода крайне затруднительно. С другой стороны, существуют виды работ, которые можно выполнять независимо от времени года, сообщают "Известия".
К таким операциям эксперт относит установку межкомнатных дверей, укладку напольных покрытий, оклейку обоев и монтаж натяжных потолков, а также замену электрики и сантехнических систем.
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