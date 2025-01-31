Как избавиться от тараканов в квартире: методы борьбы и профилактика

0:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Избавиться от тараканов в квартире можно с помощью лимона, который является доступным и при этом эффективным средством для борьбы с этими нежелательными насекомыми.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вода с лимоном

Они подчеркнули, что тараканы не переносят запах лимона, и, почувствовав его, не будут заходить в квартиру. Кроме того, данный метод более экологичен по сравнению с использованием химических веществ, таких как дихлофос.

Специалисты рекомендуют нарезать лимон на небольшие дольки, нанизать их на нитки по четыре или пять кусочков и развесить или расставить в тех местах, где чаще всего появляются тараканы, передают "БелНовости".

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны — отряд насекомых из надотряда тараканообразных. Известно более 7570 видов таракановых, включая более 4640 видов собственно тараканов и 2900 видов термитов, которых, согласно современным представлениям, включают в состав этого отряда.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.