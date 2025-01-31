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Эксперт назвал легкие и экономные способы обновить интерьер

1:26
Недвижимость

Маленькие растения могут стать отличным способом обновить интерьер вашей квартиры, не затрачивая при этом значительные средства. Максим Кирьянов, директор по маркетингу и коммуникациям агентства modi, рассказал о доступных способах преобразования жилого пространства.

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

Даже самый старомодный интерьер можно освежить, просто заменив текстиль. Эксперт отмечает, что это одно из самых простых и эффективных решений. Добавить легкости и света в комнату помогут воздушные шторы из натуральных тканей в нежных пастельных цветах. Яркие цветочные узоры или фактуры на пледах и подушках способны отвлечь внимание от устаревшего дизайна.

Смены сезонов вносят свои коррективы в стиль — с наступлением весны особенно актуальны природные мотивы и мягкие тона. К тому же, элементы керамики прекрасно впишутся в общий стиль. Асимметрия в интерьере, по мнению Кирьянова, добавит изюминку. Миниатюрные растения, такие как суккуленты, папоротники или сезонные цветочные букеты, также помогут сделать пространство более живым.

Он также подчеркивает важность выбора ваз, которые могут сыграть ключевую роль в оформлении. Дизайн можно дополнить текстильными абажурами и свечами для создания гармоничной атмосферы, сообщает РИАМО.

Уточнения

Суккуле́нты — растения, обладающие специальными тканями для накопления воды. Обычно они произрастают в засушливых регионах.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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