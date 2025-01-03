Скрипит паркет: узнайте причины и способы устранения без демонтажа

3:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Паркетный пол — это не только эстетика, но и долговечность. Однако со временем даже идеально уложенное покрытие может начать издавать неприятные звуки. Скрип может появиться из-за износа, изменений влажности или ошибок при монтаже. Хорошая новость — в большинстве случаев проблему можно решить без капитального ремонта.

Фото: commons.wikimedia.org by V. Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Паркет старый

Основные причины скрипа

Существует несколько факторов, которые могут привести к появлению неприятного звука.

Нарушение технологии укладки : паркет укладывается разными способами — клеевым, на лаги, с фиксацией гвоздями. Если при монтаже использовался неподходящий клей или планки были плохо зафиксированы, со временем это приводит к скрипу.

: паркет укладывается разными способами — клеевым, на лаги, с фиксацией гвоздями. Если при монтаже использовался неподходящий клей или планки были плохо зафиксированы, со временем это приводит к скрипу. Неравномерное основание : перед укладкой паркета черновой пол должен быть идеально ровным. Даже небольшие перепады высоты могут стать причиной расшатывания планок.

: перед укладкой паркета черновой пол должен быть идеально ровным. Даже небольшие перепады высоты могут стать причиной расшатывания планок. Отсутствие компенсационного зазора : при изменении влажности дерево расширяется, а если между плинтусом и полом нет зазора, паркет начинает скрипеть из-за внутреннего напряжения.

: при изменении влажности дерево расширяется, а если между плинтусом и полом нет зазора, паркет начинает скрипеть из-за внутреннего напряжения. Изменения микроклимата : слишком сухой воздух приводит к усадке древесины, а высокая влажность — к её разбуханию. Оба этих процесса могут стать причиной трения между планками.

: слишком сухой воздух приводит к усадке древесины, а высокая влажность — к её разбуханию. Оба этих процесса могут стать причиной трения между планками. Попадание мусора: песчинки, мелкие камушки и даже старый клей под паркетом со временем вызывают неприятный звук при ходьбе.

Как устранить скрип без разбора паркета

В большинстве случаев полностью разбирать покрытие не требуется. Достаточно локально устранить проблему.

Использование саморезов : если скрипят отдельные планки, их можно зафиксировать саморезами, закрепив к основанию. Минус метода — заметные шляпки крепежа.

: если скрипят отдельные планки, их можно зафиксировать саморезами, закрепив к основанию. Минус метода — заметные шляпки крепежа. Заполнение пустот клеем : в местах скрипа сверлят небольшие отверстия (2-3 мм) и через шприц заливают паркетный клей. После высыхания покрытие становится монолитным.

: в местах скрипа сверлят небольшие отверстия (2-3 мм) и через шприц заливают паркетный клей. После высыхания покрытие становится монолитным. Обработка воском : если скрип вызван трением планок, можно натереть их стыки восковой свечой или втереть специальный состав с растворителем.

: если скрип вызван трением планок, можно натереть их стыки восковой свечой или втереть специальный состав с растворителем. Использование герметика : зазоры между досками можно заполнить прозрачным герметиком. Он предотвратит трение, но не изменит внешний вид покрытия.

: зазоры между досками можно заполнить прозрачным герметиком. Он предотвратит трение, но не изменит внешний вид покрытия. Присыпка тальком или графитом: сухие составы помогают устранить скрип, заполняя зазоры между планками и уменьшая трение.

Когда требуется полный ремонт

Если большая часть паркета пришла в негодность, а половицы сильно расшатались, без демонтажа не обойтись. В таком случае паркет снимают, очищают основание, устраняют неровности и укладывают заново.

Скрип паркета — неприятная, но вполне решаемая проблема. Важно вовремя определить причину и подобрать подходящий способ её устранения, чтобы продлить срок службы напольного покрытия.

Уточнения

Парке́т — вид деревянного покрытия. В зависимости от типа исполнения паркетных плашек различают: штучный паркет, щитовой и наборный.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.