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Скрипит паркет: узнайте причины и способы устранения без демонтажа

3:07
Недвижимость

Паркетный пол — это не только эстетика, но и долговечность. Однако со временем даже идеально уложенное покрытие может начать издавать неприятные звуки. Скрип может появиться из-за износа, изменений влажности или ошибок при монтаже. Хорошая новость — в большинстве случаев проблему можно решить без капитального ремонта.

Паркет старый
Фото: commons.wikimedia.org by V. Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Паркет старый

Основные причины скрипа

Существует несколько факторов, которые могут привести к появлению неприятного звука.

  • Нарушение технологии укладки: паркет укладывается разными способами — клеевым, на лаги, с фиксацией гвоздями. Если при монтаже использовался неподходящий клей или планки были плохо зафиксированы, со временем это приводит к скрипу.
  • Неравномерное основание: перед укладкой паркета черновой пол должен быть идеально ровным. Даже небольшие перепады высоты могут стать причиной расшатывания планок.
  • Отсутствие компенсационного зазора: при изменении влажности дерево расширяется, а если между плинтусом и полом нет зазора, паркет начинает скрипеть из-за внутреннего напряжения.
  • Изменения микроклимата: слишком сухой воздух приводит к усадке древесины, а высокая влажность — к её разбуханию. Оба этих процесса могут стать причиной трения между планками.
  • Попадание мусора: песчинки, мелкие камушки и даже старый клей под паркетом со временем вызывают неприятный звук при ходьбе.

Как устранить скрип без разбора паркета

В большинстве случаев полностью разбирать покрытие не требуется. Достаточно локально устранить проблему.

  • Использование саморезов: если скрипят отдельные планки, их можно зафиксировать саморезами, закрепив к основанию. Минус метода — заметные шляпки крепежа.
  • Заполнение пустот клеем: в местах скрипа сверлят небольшие отверстия (2-3 мм) и через шприц заливают паркетный клей. После высыхания покрытие становится монолитным.
  • Обработка воском: если скрип вызван трением планок, можно натереть их стыки восковой свечой или втереть специальный состав с растворителем.
  • Использование герметика: зазоры между досками можно заполнить прозрачным герметиком. Он предотвратит трение, но не изменит внешний вид покрытия.
  • Присыпка тальком или графитом: сухие составы помогают устранить скрип, заполняя зазоры между планками и уменьшая трение.

Когда требуется полный ремонт

Если большая часть паркета пришла в негодность, а половицы сильно расшатались, без демонтажа не обойтись. В таком случае паркет снимают, очищают основание, устраняют неровности и укладывают заново.

Скрип паркета — неприятная, но вполне решаемая проблема. Важно вовремя определить причину и подобрать подходящий способ её устранения, чтобы продлить срок службы напольного покрытия.

Уточнения

Парке́т — вид деревянного покрытия. В зависимости от типа исполнения паркетных плашек различают: штучный паркет, щитовой и наборный.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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