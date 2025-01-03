Скрипит паркет: узнайте причины и способы устранения без демонтажа

Паркетный пол — это не только эстетика, но и долговечность. Однако со временем даже идеально уложенное покрытие может начать издавать неприятные звуки. Скрип может появиться из-за износа, изменений влажности или ошибок при монтаже. Хорошая новость — в большинстве случаев проблему можно решить без капитального ремонта.
Фото: commons.wikimedia.org by V. Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Паркет старый
Основные причины скрипа
Существует несколько факторов, которые могут привести к появлению неприятного звука.
Нарушение технологии укладки: паркет укладывается разными способами — клеевым, на лаги, с фиксацией гвоздями. Если при монтаже использовался неподходящий клей или планки были плохо зафиксированы, со временем это приводит к скрипу.
Неравномерное основание: перед укладкой паркета черновой пол должен быть идеально ровным. Даже небольшие перепады высоты могут стать причиной расшатывания планок.
Отсутствие компенсационного зазора: при изменении влажности дерево расширяется, а если между плинтусом и полом нет зазора, паркет начинает скрипеть из-за внутреннего напряжения.
Изменения микроклимата: слишком сухой воздух приводит к усадке древесины, а высокая влажность — к её разбуханию. Оба этих процесса могут стать причиной трения между планками.
Попадание мусора: песчинки, мелкие камушки и даже старый клей под паркетом со временем вызывают неприятный звук при ходьбе.
Как устранить скрип без разбора паркета
В большинстве случаев полностью разбирать покрытие не требуется. Достаточно локально устранить проблему.
Использование саморезов: если скрипят отдельные планки, их можно зафиксировать саморезами, закрепив к основанию. Минус метода — заметные шляпки крепежа.
Заполнение пустот клеем: в местах скрипа сверлят небольшие отверстия (2-3 мм) и через шприц заливают паркетный клей. После высыхания покрытие становится монолитным.
Обработка воском: если скрип вызван трением планок, можно натереть их стыки восковой свечой или втереть специальный состав с растворителем.
Использование герметика: зазоры между досками можно заполнить прозрачным герметиком. Он предотвратит трение, но не изменит внешний вид покрытия.
Присыпка тальком или графитом: сухие составы помогают устранить скрип, заполняя зазоры между планками и уменьшая трение.
Когда требуется полный ремонт
Если большая часть паркета пришла в негодность, а половицы сильно расшатались, без демонтажа не обойтись. В таком случае паркет снимают, очищают основание, устраняют неровности и укладывают заново.
Скрип паркета — неприятная, но вполне решаемая проблема. Важно вовремя определить причину и подобрать подходящий способ её устранения, чтобы продлить срок службы напольного покрытия.
Уточнения
Парке́т — вид деревянного покрытия. В зависимости от типа исполнения паркетных плашек различают: штучный паркет, щитовой и наборный.