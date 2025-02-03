Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юлия Ковальчук улетела из страны после публичных объятий Алексея Чумакова с другой женщиной
Почему IT-специалисты до сих пор на вес золота
Волшебный мячик избавит от отёков на лице и напряжения: топ-5 упражнений МФР
Виктория Боня отреагировал на голый выход жены Канье Уэста
Зелёная грядка: какие салаты растут без проблем и дают обильный урожай
Газовая дилемма — почему европейский бизнес всё чаще обсуждает легализацию поставок из России
Как искупать кошку без криков и царапин? Спасет один метод
WSJ назвала пошлины на импорт из Канады и Мексики глупейшей торговой войной в истории
В НАТО намерены использовать в переговорах с Путиным по Украине секретную тактику

Ставни для загородного дома: практичность и стиль в одном решении

2:43
Недвижимость

Ставни на окнах — это не просто декоративный элемент, но и функциональная защита от непогоды, жары и посторонних взглядов. Несмотря на то, что они ассоциируются с традиционной архитектурой, в современных загородных домах они снова набирают популярность.

Окно со ставнями
Фото: https://www.freepik.com by kotkoa
Окно со ставнями

Функциональные преимущества ставней

Защита от холода и жары

  • Закрытые ставни помогают снизить теплопотери зимой и защитить дом от перегрева летом.

Безопасность

  • Прочные деревянные или металлические ставни препятствуют несанкционированному проникновению в дом.

Эстетика

  • Ставни могут стать выразительным элементом фасада, дополняя общий стиль дома.

Защита стекол

  • Сильный ветер, град или случайные удары не повредят окна, если они защищены ставнями.

Контроль освещенности

  • Позволяют регулировать поступление солнечного света в помещение.

Как выбрать ставни для дома

При выборе конструкции и материалов важно учитывать архитектурный стиль дома, климатические условия и желаемый уровень защиты.

Основные виды ставней

  • Распашные: классический вариант, который крепится к оконным проемам.
  • Раздвижные: удобны для экономии места, подходят для современных фасадов.
  • Жалюзийные: обеспечивают естественную вентиляцию, защищая от солнца.
  • Комбинированные: сочетание глухих и решетчатых элементов.

Материалы

  • Дерево: экологичный и эстетичный материал, требующий ухода.
  • Металл: надежная защита, особенно для загородных домов, которые остаются без присмотра.
  • Комбинированные материалы: позволяют объединить прочность и декоративные свойства.

Установка и крепление

Чтобы ставни выполняли свои функции, важно:

  • Использовать качественные петли и засовы.
  • Крепко фиксировать их на стене.
  • Продумать систему запирания (внутренние или наружные замки).

Дополнительно можно предусмотреть фиксирующие элементы, чтобы открытые ставни не хлопали на ветру.

Декоративное оформление

Покраска

  • Ставни могут гармонировать с цветом фасада или, наоборот, создавать эффектный контраст.

Резные узоры

  • Придают деревенский шарм и уникальность.

Живые цветы

  • Ящики с растениями на ставнях создадут уютный, живописный вид.

Ставни — это не только красивый, но и практичный элемент загородного дома. Они защищают от жары, холода и нежелательных гостей, украшают фасад и создают атмосферу уюта. Подобрав подходящий вариант, можно сделать свой дом еще более комфортным и стильным.

Уточнения

Оконные ставни — устройство для прикрытия окон.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Красота и стиль
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном Аудио 
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Садоводство, цветоводство
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь Аудио 
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Еда и рецепты
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день Аудио 
Популярное
Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд

Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.

Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Трамп разорит пошлинами Мексику и Канаду, а Китай станет могущественнее Любовь Степушова Забытая фреска раскрыла тайну средневековых алтарей Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев
Добавьте в почву этот продукт — малина перестанет кислить, а урожай увеличится в разы
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Последние материалы
WSJ назвала пошлины на импорт из Канады и Мексики глупейшей торговой войной в истории
В НАТО намерены использовать в переговорах с Путиным по Украине секретную тактику
Удивительные аптечные средства для кожи, о которых вы не знали
Президент Румынии объяснил своё пребывание на посту после завершения мандата
Деревянный крест и большой портрет: как выглядит могила актёра Соломина спустя год после смерти
Как разморозить мясо, если времени нет? Простая хитрость, которая спасет ужин
Бывшая возлюбленная Петрова раскрыла, какого мужчину ищет после предательства актёра
Мусор, бездомные, преступность: мрачные реалии современного Парижа глазами британца
Муравьи-древоточцы: как спасти дом от разрушения
Украина убивает Европу — как Киев спровоцировал энергетический кризис в ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.