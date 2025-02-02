От классики до смелых решений: топ-10 цветов кухонных шкафов

3:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Современный интерьер кухни все чаще отказывается от скучных однотонных фасадов в пользу выразительных цветов и оригинальных сочетаний. В 2025 году дизайнеры советуют не бояться ярких оттенков, натуральных текстур и неожиданных решений. Какие цвета кухонных шкафов будут на пике моды в этом году? Разбираемся в главных трендах.

Фото: https://www.freepik.com Кухня

Бежевый и темно-серый

Теплые, приглушенные оттенки бежевого и серого вытесняют холодную монохромную палитру прошлых лет. Эти цвета делают кухню уютнее, легко сочетаются с натуральным деревом, металлом и камнем. Серые шкафы с золотой фурнитурой придают интерьеру изысканный вид, а бежевые фасады создают теплую атмосферу уюта.

Темное дерево

Долгое время в тренде были светлые породы древесины, но в 2025 году возвращается мода на темное дерево. Глубокие оттенки венге, ореха или темного дуба придают кухне благородство, а натуральные фактуры делают интерьер живым и стильным.

Красный и его оттенки

Красный — один из самых неожиданных и смелых трендов этого года. Если вам хочется добавить кухне энергии, обратите внимание на оттенки бордо, малинового или терракотового. Для классических интерьеров подойдет благородный винный цвет, а для современных решений — яркий алый или кирпичный тон.

Цвета природы

Естественные, землистые оттенки — коричневый, терракотовый, песочный, охра — останутся в тренде в 2025 году. Они создают ощущение комфорта и гармонично вписываются в современный и скандинавский стили интерьера. Особенно выигрышно такие цвета смотрятся в сочетании с натуральными текстурами.

Оптимистичный желтый

Желтый — это цвет позитива и энергии. В 2025 году актуальны разные его вариации:

Горчичный: стильный вариант для современной кухни.

стильный вариант для современной кухни. Песочный: для тех, кто предпочитает спокойные решения.

для тех, кто предпочитает спокойные решения. Лимонный: для смелых экспериментов.

Охлаждающая зелень

После популярности теплых оттенков зеленый возвращается в качестве освежающего тренда. Оливковый, мшистый и шалфейный — идеальный выбор для тех, кто хочет создать спокойную и стильную атмосферу.

Новый синий

Темно-синий остается классикой, но в этом году в моде новые оттенки:

Лазурный: для легкости и свежести.

для легкости и свежести. Бирюзовый: для яркого акцента.

для яркого акцента. Кобальтовый: для выразительных решений.

Фиолетовый не сдается

Фиолетовый остается актуальным и в 2025 году, но теперь в моде его сложные оттенки:

Лаванда: для легкости.

для легкости. Баклажан: для глубины.

для глубины. Сливовый: для роскоши.

Свежесть пастельных оттенков

Пастельные цвета вдохновлены ретро-стилем 50-х годов и идеально подходят для создания нежной и уютной кухни. Попробуйте мятный, персиковый, розовый или небесно-голубой.

Комбинируйте цвета

Двухцветные кухни — еще один актуальный тренд. Можно сочетать:

Белый + яркий акцент.

Темные и светлые оттенки одного цвета.

Нейтральные фасады с натуральным деревом.

В 2025 году дизайнеры советуют не бояться ярких цветов и неожиданных сочетаний. Самые актуальные оттенки — натуральные, природные, глубокие. Выбирайте цвет, который подходит вашему стилю и делает кухню уютной и стильной.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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