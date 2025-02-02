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Ошибки в дизайне кухни, которые сделают интерьер устаревшим

4:51
Недвижимость

Современные тенденции в дизайне кухонь меняются с каждым годом. Сегодня в тренде гармония, практичность и индивидуальность, а многие устоявшиеся решения уходят в прошлое. Чтобы ваша кухня выглядела стильно и актуально, важно знать, какие элементы дизайна уже потеряли свою популярность.

Кухня
Фото: https://www.freepik.com
Кухня

Что устарело в кухонном интерьере

Барная стойка

  • Барные стойки теряют свою актуальность, уступая место более удобным и функциональным решениям. Вместо них дизайнеры рекомендуют кухонные острова или обеденные зоны с полноценными столами. Это более комфортный вариант для семейных трапез и приема гостей.

Укороченный фартук

  • Фартуки, заканчивающиеся на середине стены, уже не в моде. Они не только выглядят неэстетично, но и не защищают поверхность от брызг. Современный подход — фартук от столешницы до верхних шкафов или даже во всю стену, выполненный из натурального камня, плитки или стекла.

Фартук с фотопечатью

  • Яркие изображения на кухонных фартуках давно вышли из моды. Их заменили монохромные решения, плитка с текстурой натуральных материалов или благородные однотонные поверхности, которые выглядят стильно и не перегружают пространство.

Глянцевые поверхности

  • Глянцевые фасады быстро пачкаются, требуют постоянного ухода и со временем теряют привлекательность. Вместо них дизайнеры советуют выбирать матовые и текстурированные поверхности, которые выглядят более естественно и современно.

Открытые полки по всей кухне

  • Полностью открытая система хранения может выглядеть стильно, но в реальности требует постоянного ухода. Гораздо практичнее оставить открытые полки только в качестве акцента, а основную часть хранения разместить в закрытых шкафах.

Перегруженные рабочие зоны

  • Чрезмерное количество аксессуаров и бытовой техники на столешнице делает кухню неуютной и сложной в уходе. Лучше использовать встроенные системы хранения, ниши и органайзеры, которые позволяют спрятать лишние предметы.

Полностью серая кухня

  • Серый цвет долгое время был популярным, но сегодня дизайнеры предпочитают более живые и выразительные решения. В качестве альтернативы стоит обратить внимание на благородные темные оттенки, натуральную зелень, теплые песочные и терракотовые тона.

Фурнитура из желтого золота

  • Золотая фурнитура смотрится вычурно и устарела. Сейчас в моде более сдержанные варианты: латунь, медь, матовое золото, черный металл или сатинированный никель.

Пустые стены

  • Голые стены могут сделать интерьер скучным и неуютным. Вместо этого можно использовать декоративные панели, стильные постеры, плитку с необычной фактурой или ниши с подсветкой.

Мозаичная и кирпичная плитка для фартука

  • Эти варианты были популярны в прошлом, но сегодня уступили место плитке subway, крупноформатным плитам из керамогранита или натурального камня. Такие решения выглядят элегантнее и проще в уходе.

Искусственное дерево в отделке пола

  • Ламинат и плитка "под дерево" постепенно теряют актуальность. Современные альтернативы — паркетная доска, инженерный паркет, бетонная или керамогранитная плитка.

Только функциональный свет

  • Кухня — не только рабочее пространство, но и место для общения и отдыха. Поэтому дизайнеры советуют дополнять функциональное освещение атмосферными светильниками, подвесами и точечными источниками теплого света.

Избыток декоративных элементов

  • Сложная резьба, витражи, позолота и массивный декор ушли в прошлое. В тренде минимализм, простые формы и качественные материалы.

Перегруженные шкафы и фурнитура

  • В современных интерьерах все чаще используют системы push-to-open или скрытые ручки, создающие эффект цельного фасада без лишних деталей.

Скучные цветовые решения

  • Кухня не должна быть безликой. Вместо однотонных нейтральных оттенков можно добавить яркие акценты, насыщенные цвета и натуральные текстуры.

Итоги

Дизайн кухни в 2024 году — это эргономика, натуральность и индивидуальность. Важно не просто следовать моде, а создавать пространство, которое будет удобным и долговечным. Отказавшись от устаревших решений, можно сделать интерьер кухни более стильным и функциональным.

Уточнения

Кухня — помещение для приготовления пищи.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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