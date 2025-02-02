Подвесные, прозрачные, винтажные: тренды прикроватных тумбочек
2:09
Прикроватные тумбочки давно стали не только практичным, но и стильным элементом спальни. В 2025 году дизайнеры предлагают новые идеи, которые помогут сделать этот предмет мебели акцентом интерьера.
Фото: https://www.freepik.com by pvproductions
Прикроватная тумба
Винтаж
- Ретро-стиль продолжает набирать популярность. Винтажные тумбочки с эффектом старения, деревянной текстурой и изящными металлическими деталями придают спальне атмосферу уюта и ностальгии.
Эклектичные модели
- Разные прикроватные тумбочки по стилю и форме — модный прием, который делает интерьер более живым. Можно комбинировать разные цвета, размеры и материалы, создавая гармоничный, но динамичный ансамбль.
Подвесные тумбочки
- Консольные модели экономят пространство и придают спальне воздушность. Такие тумбочки могут быть минималистичными или с оригинальными деталями, например, металлическими вставками.
Скругленные формы
- Закругленные края и плавные линии делают мебель более уютной и безопасной. Такие модели отлично вписываются в современные и скандинавские интерьеры.
Акцентные тумбочки
- Яркие и необычные модели становятся центральным элементом спальни. Например, тумбочки из мрамора, металла или с геометрическими формами добавляют пространству индивидуальности.
Прозрачные материалы
- Стеклянные и акриловые тумбочки создают эффект легкости и визуально расширяют пространство. Они особенно подходят для небольших комнат.
Биофильный дизайн
- Эко-тренд в интерьере остается актуальным. Натуральные материалы, такие как дерево, ротанг, пробка и бамбук, помогают создать гармоничное пространство и добавить в интерьер природные мотивы.
Заключение
Выбор прикроватной тумбочки зависит от вашего стиля и предпочтений. В 2024 году в тренде как классические, так и смелые дизайнерские решения, позволяющие создать уютную и стильную спальню.
Уточнения
Прикроватная тумба (также, в просторечии: прикроватная тумбочка, тумбочка, ночной столик) — небольшой шкафчик, который устанавливается около кровати.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру