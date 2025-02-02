Подвесные, прозрачные, винтажные: тренды прикроватных тумбочек

2:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Прикроватные тумбочки давно стали не только практичным, но и стильным элементом спальни. В 2025 году дизайнеры предлагают новые идеи, которые помогут сделать этот предмет мебели акцентом интерьера.

Фото: https://www.freepik.com by pvproductions Прикроватная тумба

Винтаж

Ретро-стиль продолжает набирать популярность. Винтажные тумбочки с эффектом старения, деревянной текстурой и изящными металлическими деталями придают спальне атмосферу уюта и ностальгии.

Эклектичные модели

Разные прикроватные тумбочки по стилю и форме — модный прием, который делает интерьер более живым. Можно комбинировать разные цвета, размеры и материалы, создавая гармоничный, но динамичный ансамбль.

Подвесные тумбочки

Консольные модели экономят пространство и придают спальне воздушность. Такие тумбочки могут быть минималистичными или с оригинальными деталями, например, металлическими вставками.

Скругленные формы

Закругленные края и плавные линии делают мебель более уютной и безопасной. Такие модели отлично вписываются в современные и скандинавские интерьеры.

Акцентные тумбочки

Яркие и необычные модели становятся центральным элементом спальни. Например, тумбочки из мрамора, металла или с геометрическими формами добавляют пространству индивидуальности.

Прозрачные материалы

Стеклянные и акриловые тумбочки создают эффект легкости и визуально расширяют пространство. Они особенно подходят для небольших комнат.

Биофильный дизайн

Эко-тренд в интерьере остается актуальным. Натуральные материалы, такие как дерево, ротанг, пробка и бамбук, помогают создать гармоничное пространство и добавить в интерьер природные мотивы.

Заключение

Выбор прикроватной тумбочки зависит от вашего стиля и предпочтений. В 2024 году в тренде как классические, так и смелые дизайнерские решения, позволяющие создать уютную и стильную спальню.

Уточнения

Прикроватная тумба (также, в просторечии: прикроватная тумбочка, тумбочка, ночной столик) — небольшой шкафчик, который устанавливается около кровати.



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