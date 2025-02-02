Безликий минимализм, глянец и холодный лофт: что заменит устаревшие тренды

Следить за интерьерными трендами важно, но не менее важно знать, какие из них устаревают и уходят в прошлое. Дизайн, который был на пике популярности всего несколько лет назад, может стать банальным и неактуальным. В 2025 году ключевой тенденцией станет индивидуальность, а стерильные и "типовые" интерьеры потеряют свою привлекательность. Рассмотрим главные антитренды, которые лучше оставить в прошлом, и их стильные альтернативы.
Минимализм долгое время оставался эталоном современной эстетики — нейтральные тона, чистые линии, минимум предметов. Однако безликие интерьеры, лишенные индивидуальности, утратили актуальность.
Лакированные поверхности долгое время считались символом современности и практичности, но на деле они оказались неудобными в уходе и быстро теряющими привлекательность.
Обилие бархата, золотых деталей и имитации мрамора в интерьере уже не воспринимается как роскошь — скорее, как избыточность и старомодность.
Когда-то брутальный лофт символизировал креативность и свободу, но сегодня он стал слишком предсказуемым.
Потолки из ПВХ с глянцевым блеском и бесконечные ряды точечных светильников теряют популярность. Они лишены уюта и индивидуальности.
Тренды 2025 года диктуют персонализированный подход к интерьеру. Откажитесь от безликого минимализма, холодного глянца и стереотипных стилей. В моде — уникальность, комфорт и экологичность. Не бойтесь экспериментировать, добавлять индивидуальные детали и подчеркивать характер вашего дома.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.