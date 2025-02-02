Безликий минимализм, глянец и холодный лофт: что заменит устаревшие тренды

3:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Следить за интерьерными трендами важно, но не менее важно знать, какие из них устаревают и уходят в прошлое. Дизайн, который был на пике популярности всего несколько лет назад, может стать банальным и неактуальным. В 2025 году ключевой тенденцией станет индивидуальность, а стерильные и "типовые" интерьеры потеряют свою привлекательность. Рассмотрим главные антитренды, которые лучше оставить в прошлом, и их стильные альтернативы.

Фото: https://www.freepik.com Прихожая в квартире

Строгий минимализм

Минимализм долгое время оставался эталоном современной эстетики — нейтральные тона, чистые линии, минимум предметов. Однако безликие интерьеры, лишенные индивидуальности, утратили актуальность.

Чем заменить

Добавьте теплые оттенки и натуральные материалы — терракота, горчица, оливковый, древесина и камень.

Используйте уникальные предметы декора — винтажные находки, антиквариат, керамику ручной работы.

Включите живые растения — зелень сделает пространство уютнее.

Разбавьте лаконичность текстилем с интересными принтами и фактурами.

Глянцевые фасады

Лакированные поверхности долгое время считались символом современности и практичности, но на деле они оказались неудобными в уходе и быстро теряющими привлекательность.

Чем заменить

Отдайте предпочтение матовым и текстурным фасадам — дерево, камень, микробетон, натуральный шпон.

Используйте мягкие пастельные оттенки вместо глянцевого белого — приглушенный бежевый, серо-голубой, пудровый.

Рассмотрите металлизированные покрытия с эффектом латуни, бронзы или нержавеющей стали.

Помпезность и излишняя роскошь

Обилие бархата, золотых деталей и имитации мрамора в интерьере уже не воспринимается как роскошь — скорее, как избыточность и старомодность.

Чем заменить

Используйте натуральные материалы с фактурной поверхностью — травертин, известняк, кирпич, лен, рогожку.

Выбирайте мебель с лаконичным дизайном, но выразительными деталями.

Отдайте предпочтение естественным цветам и благородной сдержанности, а не кричащей роскоши.

Лофт и индустриальный стиль в чистом виде

Когда-то брутальный лофт символизировал креативность и свободу, но сегодня он стал слишком предсказуемым.

Чем заменить

Добавьте уютные детали — мягкие фактуры, текстиль, теплые оттенки.

Разбавьте индустриальный стиль элементами скандинавского дизайна, бохо, эклектики.

Оставьте кирпич и бетон, но смягчите их деревом, живыми растениями и светлыми оттенками.

Точечные светильники и натяжные потолки

Потолки из ПВХ с глянцевым блеском и бесконечные ряды точечных светильников теряют популярность. Они лишены уюта и индивидуальности.

Чем заменить

Выбирайте подвесные светильники, торшеры и бра для создания мягкого рассеянного света.

Вместо натяжного потолка используйте штукатурку, окраску или деревянные панели.

Добавьте лепнину или декоративные балки — это создаст выразительный акцент.

Тренды 2025 года диктуют персонализированный подход к интерьеру. Откажитесь от безликого минимализма, холодного глянца и стереотипных стилей. В моде — уникальность, комфорт и экологичность. Не бойтесь экспериментировать, добавлять индивидуальные детали и подчеркивать характер вашего дома.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.