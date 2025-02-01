Секреты дизайнеров: 11 растений, которые должны быть в каждом модном интерьере

Растения — это не просто декор, а важная часть уютного дома. В 2025 году на пике популярности крупные листья, яркие цветы и эффектные композиции. Разбираем 11 главных трендов, которые помогут преобразить интерьер.
Фото: Freepik by senivpetro
Хозяйка с цветком
Цветущие комнатные растения
Добавьте яркие краски в ваш дом с помощью цветущих растений. В тренде насыщенные оттенки и необычные формы. Лучшая находка — хойя. Это универсальное растение не только украсит пространство, но и станет символом самореализации и новых открытий.
Акцентные деревья
Зелёные деревья в горшках стали модным элементом интерьера. Высокие растения способны преобразить любое пространство, создавая эффект роскоши и естественности. Лучшие варианты — фикус, оливковое дерево, пальма.
Возвращение стиля 70-х
Тренды 70-х годов снова в моде, и это касается не только мебели, но и комнатных растений. Монстера, каучуковое дерево, бостонский папоротник — ключевые элементы интерьера в винтажном стиле.
Комнатные лианы
Лианы придают помещению лёгкость и делают его живым. Сингониум — одно из самых неприхотливых и эстетичных растений. В этом году особенно актуальны розовые оттенки листвы, создающие атмосферу уюта и гармонии.
Пестрые комнатные растения
В 2025 году цветовая палитра расширяется: растения с разноцветными листьями становятся важной частью тренда. Выбирайте сорта с яркими вкраплениями, которые гармонируют с вашим интерьером.
Вечные орхидеи
Классические орхидеи остаются в моде, но с новыми вариациями. Вместо привычных белых и фиолетовых цветов попробуйте необычные оттенки, миниатюрные формы или пышные экзотические сорта.
Эффект джунглей
Создайте у себя дома настоящий зелёный оазис. Размещайте стелющиеся растения и крупные композиции, которые наполнят пространство природной энергией. Особенно выигрышно такие растения смотрятся в спальнях и гостиных.
Модные горшки для растений
Горшки теперь играют не меньшую роль, чем сами растения. В моде изделия ручной работы, ребристые текстуры и натуральные материалы. Простые глиняные горшки тоже остаются актуальными.
Зеленая стена
Живые стены из растений становятся стильным решением для любого помещения. Ванная комната с натуральным мхом, кухня с пряными травами или гостиная с тропическими растениями — эксперименты только приветствуются.
Съедобные комнатные растения
Лимонные, апельсиновые и оливковые деревья украшают интерьер и дают свежие фрукты. Это тренд для тех, кто хочет совместить эстетику и практичность.
Флорариум
Если хочется чего-то оригинального, попробуйте флорариум. Это стеклянная композиция, внутри которой создаётся уникальная микросреда для растений. Отличный вариант для любителей минимализма.
Как обновить интерьер с помощью растений
Растения способны кардинально изменить атмосферу дома. Будь то эффектные деревья, зелёные стены или классические орхидеи, в 2024 году главное — экспериментировать и создавать пространство, наполненное жизнью.
Уточнения
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическая царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.