Секреты дизайнеров: 11 растений, которые должны быть в каждом модном интерьере

3:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Растения — это не просто декор, а важная часть уютного дома. В 2025 году на пике популярности крупные листья, яркие цветы и эффектные композиции. Разбираем 11 главных трендов, которые помогут преобразить интерьер.

Фото: Freepik by senivpetro Хозяйка с цветком

Цветущие комнатные растения

Добавьте яркие краски в ваш дом с помощью цветущих растений. В тренде насыщенные оттенки и необычные формы. Лучшая находка — хойя. Это универсальное растение не только украсит пространство, но и станет символом самореализации и новых открытий.

Акцентные деревья

Зелёные деревья в горшках стали модным элементом интерьера. Высокие растения способны преобразить любое пространство, создавая эффект роскоши и естественности. Лучшие варианты — фикус, оливковое дерево, пальма.

Возвращение стиля 70-х

Тренды 70-х годов снова в моде, и это касается не только мебели, но и комнатных растений. Монстера, каучуковое дерево, бостонский папоротник — ключевые элементы интерьера в винтажном стиле.

Комнатные лианы

Лианы придают помещению лёгкость и делают его живым. Сингониум — одно из самых неприхотливых и эстетичных растений. В этом году особенно актуальны розовые оттенки листвы, создающие атмосферу уюта и гармонии.

Пестрые комнатные растения

В 2025 году цветовая палитра расширяется: растения с разноцветными листьями становятся важной частью тренда. Выбирайте сорта с яркими вкраплениями, которые гармонируют с вашим интерьером.

Вечные орхидеи

Классические орхидеи остаются в моде, но с новыми вариациями. Вместо привычных белых и фиолетовых цветов попробуйте необычные оттенки, миниатюрные формы или пышные экзотические сорта.

Эффект джунглей

Создайте у себя дома настоящий зелёный оазис. Размещайте стелющиеся растения и крупные композиции, которые наполнят пространство природной энергией. Особенно выигрышно такие растения смотрятся в спальнях и гостиных.

Модные горшки для растений

Горшки теперь играют не меньшую роль, чем сами растения. В моде изделия ручной работы, ребристые текстуры и натуральные материалы. Простые глиняные горшки тоже остаются актуальными.

Зеленая стена

Живые стены из растений становятся стильным решением для любого помещения. Ванная комната с натуральным мхом, кухня с пряными травами или гостиная с тропическими растениями — эксперименты только приветствуются.

Съедобные комнатные растения

Лимонные, апельсиновые и оливковые деревья украшают интерьер и дают свежие фрукты. Это тренд для тех, кто хочет совместить эстетику и практичность.

Флорариум

Если хочется чего-то оригинального, попробуйте флорариум. Это стеклянная композиция, внутри которой создаётся уникальная микросреда для растений. Отличный вариант для любителей минимализма.

Как обновить интерьер с помощью растений

Растения способны кардинально изменить атмосферу дома. Будь то эффектные деревья, зелёные стены или классические орхидеи, в 2024 году главное — экспериментировать и создавать пространство, наполненное жизнью.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическая царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.



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