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Книги в декоре: идеи, которые сделают интерьер уютнее

3:21
Недвижимость

Книги — это не только источник знаний, но и элемент декора. Они могут стать изюминкой любого пространства, добавляя уюта и эстетики. Дизайнеры интерьеров предлагают множество способов интегрировать книги в оформление дома.

Девушка-подросток с книгой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка-подросток с книгой

Винтажный шарм

  • Если у вас есть коллекция книг в старинных обложках, используйте их для создания особенной атмосферы. Расположите их на открытых полках рядом с керамическими аксессуарами, свечами и винтажными предметами.

Журнальный столик

  • Современный тренд — выкладывать стильные книги на журнальном столике в гостиной. Это не только добавляет элегантности, но и становится поводом для разговора с гостями.

Элегантная прихожая

  • Создайте уютную зону у входа, разместив на столике книги, свечи, вазу с цветами и декоративные элементы. Это придаст интерьеру законченный вид.

Книги на прикроватной тумбе

  • Держите любимые книги рядом с кроватью, оформляя их красивыми вазами и минималистичным декором. Размещайте их как горизонтально, так и вертикально.

Книжный декор на кухне

  • Кулинарные книги отлично смотрятся на открытых полках или в плетеных корзинах. Они создадут уютную атмосферу и подчеркнут ваш вкус.

Оживите прихожую

  • Разместите книжные полки в коридоре, создав мини-библиотеку. Это не только удобно, но и сделает пространство более стильным.

Новая перспектива

  • Переверните книги другой стороной, спрятав обложки. Такой прием создает минималистичный и гармоничный вид, особенно в современных интерьерах.

Как оформить книжный шкаф?

  • Подбирайте книги по цвету, размеру или жанру, сочетая их с декоративными элементами. Используйте керамику, свечи и зелень, чтобы создать стильную композицию.

Книги в обеденной зоне

  • Интегрируйте книги в дизайн столовой, разместив их на полках или серванте. Они придадут интерьеру индивидуальность.

Подбор цветовой палитры

  • Выбирайте книги, которые сочетаются с цветовой гаммой интерьера. Это простой способ добавить стильные акценты.

Уголок для чтения

  • Создайте уютное пространство с книжными полками, креслом и мягким освещением. Это идеальное место для отдыха.

Вдохновляющий книжный декор

  • Размещайте книги на рабочем столе, чтобы они вдохновляли вас и дополняли интерьер офиса.

Книги вокруг дверного проема

  • Украсьте дверную раму книжными полками, создавая эффект стильной библиотеки.

Книжный уголок

  • Встроенные книжные полки в углу комнаты экономят место и добавляют интерьеру оригинальности.

Антикварные полки

  • Добавьте в интерьер книжную полку с эффектом состаренности. Такой элемент придаст пространству особый шарм.

Эстетичные корзины

  • Храните книги в плетеных корзинах возле дивана или рабочего места. Это удобно и выглядит стильно.

Открытые обложки

  • Разместите книги так, чтобы их обложки стали частью декора. Это подчеркнет ваш вкус и создаст уютную атмосферу.

Уточнения

Кни́га - один из видов печатной и рукописной ранее продукции: непериодическое издание, состоящее из сброшюрованных или отдельных бумажных листов (страниц) или тетрадей, на которых нанесена типографским или рукописным способом текстовая и графическая (иллюстрации) информация, имеющее, как правило, твёрдый переплёт.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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