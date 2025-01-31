Всего два компонента: вот как профессионально устранить засор в раковине

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1:01
Недвижимость

Чистка засоров в канализационных трубах с помощью пищевой соды и уксуса — это экологичный и экономичный способ вернуть сливу прежнюю проходимость. Этот метод не только эффективен, но и безопасен для труб, в отличие от агрессивных химических средств.

Слив
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слив

Для начала засыпьте в слив полстакана пищевой соды, а затем влейте стакан столового уксуса. Реакция между содой и уксусом создаст пену, которая поможет разрыхлить загрязнения и устранить неприятные запахи. Оставьте смесь на 15-30 минут, а затем промойте слив горячей водой. Для усиления эффекта можно использовать вантуз.

Этот способ подходит для профилактики засоров и легких загрязнений. Если проблема серьезная, возможно, потребуется механическая чистка или помощь специалиста.

Регулярное использование соды и уксуса поможет поддерживать трубы в чистоте и избежать неприятных сюрпризов, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Со́да  — гидрокарбонат натрия NaHCO3.

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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