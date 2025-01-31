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Вот как сделать свой дом теплее с помощью всего лишь шестигранного ключа

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Недвижимость

Перевод окон в зимний режим — это важный шаг для поддержания комфортного микроклимата в доме в холодное время года. Зимний режим обеспечивает более плотное прилегание створки к раме, что предотвращает потери тепла и защищает от сквозняков.

Батарея
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Батарея

Большинство современных пластиковых окон имеют регулируемую фурнитуру, которая позволяет легко переключаться между сезонными режимами.

Чтобы перевести окна в зимний режим, нужно найти эксцентрики (цапфы) на створке окна. Обычно они расположены по периметру. С помощью шестигранного ключа или отвертки поверните эксцентрики в нужное положение. В зимнем режиме они будут направлены в сторону уплотнителя, что усилит прижим створки.

Не забудьте весной вернуть окна в летний режим, чтобы снизить нагрузку на уплотнитель и продлить его срок службы, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса. Под отоплением понимают также устройства и системы (калориферы, тёплый пол, ИК-обогрев и пр.), выполняющие эту функцию.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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