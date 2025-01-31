Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 причин проблем с сердечно-сосудистой системой
Как избежать потери шипов на зимних шинах: практические рекомендации
Устали от постоянной уборки пыли в авто? Попробуйте это
Весной или осенью? Узнайте, когда сажать горчицу для максимального эффекта!
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Окаменевшую рвоту выставят в музее
Американка влюбилась в Испанию, но спустя два года сбежала на родину
Светлана Бондарчук показала, как отметила день рождения сына Петра

Натуральный освежитель воздуха: лавровый лист и тепло батареи

1:08
Недвижимость

Использование лаврового листа на радиаторе — это не только простой, но и удивительно эффективный способ создать в доме приятную атмосферу.

лавровый лист
Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
лавровый лист

Когда батарея нагревается, эфирные масла, содержащиеся в лавровом листе, начинают выделяться, наполняя комнату тонким, натуральным ароматом. Этот метод особенно актуален в холодное время года, когда хочется добавить уюта и тепла в интерьер.

Лавровый лист — это не только специя для приготовления блюд, но и натуральный освежитель воздуха. В отличие от химических аэрозолей, он абсолютно безопасен для здоровья и не вызывает аллергии. Кроме того, такой способ ароматизации очень экономичен: несколько листьев можно использовать многократно, просто заменяя их, когда аромат ослабевает.

Этот лайфхак подойдёт тем, кто ценит простоту и натуральность. Лавровый лист можно комбинировать с другими натуральными ингредиентами, например, с палочками корицы или сушеными цитрусовыми, чтобы создать уникальный аромат, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В Вашингтоне заявили о необоснованных претензиях России на ресурсы Арктики
Экономика и бизнес
В Вашингтоне заявили о необоснованных претензиях России на ресурсы Арктики Аудио 
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Шоу-бизнес
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле Аудио 
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Еда и рецепты
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
Как остановить вытягивание рассады: проверенные методы
Конгресс США на $50 млн профинансировал презервативы для сектора Газа Юрий Бочаров Ни за день, ни за 100 дней. Почему нет мирного плана Трампа по Украине Любовь Степушова Эти мистические дороги ведут к духовной силе — как древние культуры соединяли миры Игорь Буккер
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Последние материалы
Натуральный освежитель воздуха: лавровый лист и тепло батареи
5 причин проблем с сердечно-сосудистой системой
Как избежать потери шипов на зимних шинах: практические рекомендации
Устали от постоянной уборки пыли в авто? Попробуйте это
Весной или осенью? Узнайте, когда сажать горчицу для максимального эффекта!
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Окаменевшую рвоту выставят в музее
Американка влюбилась в Испанию, но спустя два года сбежала на родину
Светлана Бондарчук показала, как отметила день рождения сына Петра
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.