Доступный способ утепления потолка в бане, который прослужит долгие годы

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие россияне ценят возможность попариться в домашней бане. Однако не все задумываются о важности правильного утепления потолка, чтобы избежать сквозняков.

Фото: commons.wikimedia.org by Гульбувес, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ сруб бани

Одним из самых распространённых материалов для утепления является пенопласт. Его основное преимущество — низкая стоимость. Но в условиях бани он прослужит не более трёх лет, а также легко воспламеняется.

Существует более эффективный и экономичный способ утепления потолка.

Для этого нужно создать многослойный утеплитель из доступных материалов.

Первый слой — сухие листья, которые затем покрываются опилками. Толщина слоя опилок должна быть около 20 сантиметров.

Далее нужно приготовить специальную смесь. Для этого необходимо смешать глину и песок в пропорции 1:1, а затем добавить опилки. Полученную смесь равномерно распределяют поверх опилок, но её толщина не должна превышать 5 сантиметров.

Такое утепление обеспечит надёжную защиту потолка бани и прослужит долгие годы.

Уточнения

Ба́ня (из ст.-слав. баніа банѩ < вульг. лат. *bāneum < лат. balneum,balineum < др.-греч. βᾰλᾰνεῖον) — помещение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или воды и пара (в русской и финской бане).



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