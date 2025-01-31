Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не пропустите эти дни: когда сажать помидоры, чтобы урожай порадовал
Затонувший город Байи: курорт, на котором отдыхала древнеримская элита
Лёгкие блюда Грузии: рецепты, которые удивят ваш стол
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Не промоете это место — коррозия уничтожит авто
Мужская мода 2025: самые яркие тренды нового сезона
Фастфуд без последствий: как избежать лишних калорий и сохранить здоровье?
Тайна южноафриканского вина: 330 лет истории в одном бокале
Синдром раздраженного кишечника: как вернуть комфорт и здоровье

Доступный способ утепления потолка в бане, который прослужит долгие годы

1:08
Недвижимость

Многие россияне ценят возможность попариться в домашней бане. Однако не все задумываются о важности правильного утепления потолка, чтобы избежать сквозняков.

сруб бани
Фото: commons.wikimedia.org by Гульбувес, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
сруб бани

Одним из самых распространённых материалов для утепления является пенопласт. Его основное преимущество — низкая стоимость. Но в условиях бани он прослужит не более трёх лет, а также легко воспламеняется.

Существует более эффективный и экономичный способ утепления потолка.

Для этого нужно создать многослойный утеплитель из доступных материалов.

  • Первый слой — сухие листья, которые затем покрываются опилками. Толщина слоя опилок должна быть около 20 сантиметров.
  • Далее нужно приготовить специальную смесь. Для этого необходимо смешать глину и песок в пропорции 1:1, а затем добавить опилки. Полученную смесь равномерно распределяют поверх опилок, но её толщина не должна превышать 5 сантиметров.

Такое утепление обеспечит надёжную защиту потолка бани и прослужит долгие годы.

Уточнения

Ба́ня (из ст.-слав. баніа банѩ < вульг. лат. *bāneum < лат. balneum,balineum < др.-греч. βᾰλᾰνεῖον) — помещение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или воды и пара (в русской и финской бане). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Недвижимость
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы Аудио 
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Шоу-бизнес
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле Аудио 
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину
Экономика и бизнес
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину Аудио 
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Конгресс США на $50 млн профинансировал презервативы для сектора Газа Юрий Бочаров Ни за день, ни за 100 дней. Почему нет мирного плана Трампа по Украине Любовь Степушова Эти мистические дороги ведут к духовной силе — как древние культуры соединяли миры Игорь Буккер
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Как остановить вытягивание рассады: проверенные методы
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Последние материалы
Лёгкие блюда Грузии: рецепты, которые удивят ваш стол
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Не промоете это место — коррозия уничтожит авто
Мужская мода 2025: самые яркие тренды нового сезона
Фастфуд без последствий: как избежать лишних калорий и сохранить здоровье?
Доступный способ утепления потолка в бане, который прослужит долгие годы
Тайна южноафриканского вина: 330 лет истории в одном бокале
Синдром раздраженного кишечника: как вернуть комфорт и здоровье
Любимые фисташки: как уникальные сорта делают их такими дорогими
Разоблачение мифа: 8 пауков в год во сне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.