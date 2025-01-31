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Можно ли использовать материнский капитал после достижения ребёнком 18 лет?

2:15
Недвижимость

Существуют ли ограничения по сроку использования материнского капитала? Можно ли использовать его после достижения ребёнком 18 лет? Существуют ли какие-либо нюансы в сроках использования маткапитала?

Семья с детьми и собакой в новой квартире
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Семья с детьми и собакой в новой квартире

Такие вопросы наверняка волнуют тех родителей, которые по каким-то причинам ещё не успели потратить материнский капитал, и чей ребёнок уже скоро станет совершеннолетним. Ответ на этот вопрос в разговоре с Pravda.Ru дал Нилов Ярослав, Председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По словам Ярослава Нилова, материнский капитал можно использовать для некоторых целей сразу после рождения ребёнка, а для других целей — с трёх лет. Средства могут быть размещены на счетах и индексироваться ежегодно с учётом фактической инфляции. Индексация материнского капитала производится 1 февраля.

Депутат заверил, что ограничений по возрасту ребёнка для использования материнского капитала нет. Однако если остаток средств составляет менее 10 тысяч рублей, эти деньги можно обналичить и использовать по своему усмотрению. Недавно была принята норма, разрешающая обналичивание средств при остатке менее 10 тысяч, и в Госдуме находится законопроект, предлагающий увеличить эту сумму до 20 тысяч.

"Срок действия маткапитала не ограничен. Владелец сертификата может его использовать в любое время по своему усмотрению. В настоящее время выплата материнского капитала продлена до 2026 года, но это старое, ее уже продлили", — сказал Нилов.

Таким образом, материнский капитал можно использовать до тех пор, пока он существует. Если остаток средств составляет менее 10 тысяч рублей, его можно обналичить. Ограничений по возрасту ребёнка для использования маткапитала нет.

"То есть материнским капиталом можно будет пользоваться бессрочно, и когда ребёнку будет и 18, и 27 лет. Срока ограничений нет, он будет лежать и индексироваться", — добавил Нилов.

Уточнения

Материнский (семейный) капитал — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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