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Как выбрать газовую колонку для квартиры: советы по мощности и безопасности

4:24
Недвижимость

Газовая колонка — это устройство, которое обеспечивает нагрев воды с использованием природного или сжиженного газа. Такие водонагреватели широко применяются в домах и квартирах без централизованного горячего водоснабжения. Несмотря на необходимость соблюдения строгих норм безопасности, газовые колонки остаются популярными благодаря экономичности и удобству. Разберем, на какие характеристики стоит обратить внимание при выборе.

Газ
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газ

Как устроена газовая колонка

Газовая колонка работает по принципу проточного нагревателя:

  • Включение: при открытии крана горячей воды запускается процесс подачи газа и срабатывает система розжига.
  • Нагрев: вода проходит через теплообменник, нагревается пламенем горелки и поступает в кран.
  • Выключение: при закрытии крана подача газа прекращается, и горелка гаснет.

Современные газовые колонки компактны и оснащены защитными системами, предотвращающими утечки газа и перегрев.

Виды газовых колонок

По принципу работы газовые водонагреватели делятся на две категории:

  • Проточные: нагревают воду в момент потребления. Подходят для квартир и частных домов с небольшими потребностями в горячей воде.
  • Накопительные: имеют встроенный бак для подогрева и хранения воды. Используются в домах с большим расходом горячей воды.

По типу камеры сгорания различают

  • С открытой камерой: используют воздух из помещения и требуют подключения к дымоходу.
  • С закрытой камерой (турбированные): забор воздуха и отвод продуктов сгорания происходит через специальный коаксиальный дымоход.

Основные параметры выбора

Производительность

Определяет, сколько воды в минуту способна нагреть колонка.

  • Для одной точки водоразбора (например, кухня) — 6-8 л/мин.
  • Для ванной и кухни — 10-12 л/мин.
  • Для нескольких точек — от 12 л/мин и выше.

Мощность

Зависит от количества точек водоразбора и скорости нагрева.

  • 17-19 кВт — для одной точки.
  • 22-24 кВт — для двух точек (например, кухня и ванная).
  • От 28 кВт — для частных домов с несколькими ванными комнатами.

Тип розжига

  • Пьезорозжиг: требует нажатия кнопки для запуска пламени.
  • Электроподжиг: автоматическое зажигание при открытии крана (работает от батареек или электросети).

Материал теплообменника

  • Медь: долговечный вариант с высокой теплопроводностью.
  • Сталь: менее надежный материал, подверженный коррозии.

Дополнительные функции

  • Датчики безопасности: защита от перегрева, контроля тяги и утечки газа.
  • Стабилизация температуры: поддерживает заданный уровень нагрева независимо от напора воды.
  • Цифровой дисплей: позволяет точно регулировать температуру воды.

Газовая колонка для квартиры

При выборе устройства для квартиры важно учитывать:

  • Габариты: устройство должно поместиться на кухне или в ванной комнате.
  • Тип подключения: газопровод или баллонный газ.
  • Напор воды: убедитесь, что давление соответствует требованиям производителя.

Газовая колонка для частного дома

Для загородного дома подойдут как проточные, так и накопительные модели. Важно учитывать:

  • Наличие центрального газопровода или необходимость использования газовых баллонов.
  • Качество воды: жесткая вода сокращает срок службы теплообменника, рекомендуется установка фильтров.
  • Место установки: накопительные модели требуют выделенного помещения.

Советы по установке и эксплуатации

  • Газовую колонку должен устанавливать только специалист с соответствующей лицензией.
  • Регулярно проводите техническое обслуживание, проверяя исправность теплообменника и системы безопасности.
  • Обеспечьте достаточную вентиляцию помещения, особенно если используется колонка с открытой камерой сгорания.

Правильно выбранная газовая колонка обеспечит бесперебойное горячее водоснабжение и комфорт в доме.

Уточнения

Газовый водонагреватель — устройство для нагрева воды за счёт энергии, которая выделяется во время сгорания газа, с целью последующего использования в технологических, хозяйственных, санитарно-гигиенических или бытовых целях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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