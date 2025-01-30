Как превратить старые виниловые пластинки в уникальные элементы интерьера

3:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Старые виниловые пластинки могут обрести вторую жизнь в виде стильных украшений для интерьера. Если у вас завалялись ненужные диски, не спешите их выбрасывать! Винил — податливый материал, из которого можно создать множество необычных предметов.

Фото: https://www.freepik.com by sergeycauselove Виниловый проигрыватель

Как сделать вазу из пластинки

Что понадобится

Виниловая пластинка.

Духовка.

Перчатки.

Дверная ручка (при необходимости).

Винт с гайкой.

Суперклей.

Акриловые краски (чёрная и золотая).

Лак.

Процесс

Разогрейте духовку до 120-140°C и поместите пластинку внутрь. Следите за процессом — винил размягчается быстро.

Наденьте перчатки, достаньте пластинку и придайте ей форму вазы. Можно использовать миску для создания более симметричной формы. Дождитесь затвердевания.

Если нужна ножка, прикрепите дверную ручку к центральному отверстию пластинки с помощью винта и гайки.

Для декоративного эффекта нанесите термоклеем рельефный узор.

Покрасьте вазу чёрной краской, затем слегка нанесите золотую на выпуклые места.

Покройте лаком, чтобы закрепить результат.

Ваза готова! Она отлично подходит для фруктов, сладостей или просто украшения интерьера.

Как сделать конфетницу

Дополнительные материалы

Ножницы.

Белая и чёрная краска.

Кисти или чёрный глитер.

Как сделать

Разогрейте пластинку в духовке.

Сделайте 4 надреза по краям до бумажной наклейки в центре.

Согните стороны так, чтобы получился куб, а уголки загните в разные стороны.

Покрасьте белой краской в несколько слоёв.

Нанесите рисунок кистью или глитером, затем слегка затонируйте края чёрной краской.

Такую конфетницу можно адаптировать под любой стиль, экспериментируя с формами и узорами.

Как сделать браслет из винила

Что понадобится

Виниловая пластинка.

Карандаш.

Ножницы.

Чёрная и золотая (медная) краска.

Клей ПВА.

Трёхслойная салфетка с орнаментом.

Лак.

Процесс

Нарисуйте на пластинке прямоугольник (примерно 19x5 см) с закруглёнными углами.

Разогрейте пластинку, затем вырежьте заготовку.

Согните её, придавая форму браслета. Можно обернуть вокруг металлического или деревянного браслета для удобства.

Покройте несколько раз чёрной краской, затем добавьте золотой или медный оттенок по бокам для эффекта старины.

Вырежьте из салфетки орнамент, оставив только верхний слой.

Приклейте его по краям браслета с помощью ПВА, разглаживая кистью.

Когда всё высохнет, закрепите результат слоем лака.

Этот аксессуар будет выглядеть как винтажное металлическое украшение, хотя сделан всего лишь из винила.

Вывод

Из виниловых пластинок можно создать множество оригинальных вещей: вазочки, шкатулки, подвески, панно и даже абажуры. Всё зависит от вашей фантазии! Такой декор не только украсит интерьер, но и позволит подарить новую жизнь старым вещам.

Уточнения

Гра́мпласти́нка (от граммофо́нная пласти́нка, чаще просто пласти́нка) — аналоговый носитель звуковой информации — диск, на одной или на обеих сторонах которого нанесена непрерывная спиралеобразная канавка (звуковая дорожка).



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