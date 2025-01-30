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Как превратить старые виниловые пластинки в уникальные элементы интерьера

3:25
Недвижимость

Старые виниловые пластинки могут обрести вторую жизнь в виде стильных украшений для интерьера. Если у вас завалялись ненужные диски, не спешите их выбрасывать! Винил — податливый материал, из которого можно создать множество необычных предметов.

Виниловый проигрыватель
Фото: https://www.freepik.com by sergeycauselove
Виниловый проигрыватель

Как сделать вазу из пластинки

Что понадобится

  • Виниловая пластинка.
  • Духовка.
  • Перчатки.
  • Дверная ручка (при необходимости).
  • Винт с гайкой.
  • Суперклей.
  • Акриловые краски (чёрная и золотая).
  • Лак.

Процесс

  • Разогрейте духовку до 120-140°C и поместите пластинку внутрь. Следите за процессом — винил размягчается быстро.
  • Наденьте перчатки, достаньте пластинку и придайте ей форму вазы. Можно использовать миску для создания более симметричной формы. Дождитесь затвердевания.
  • Если нужна ножка, прикрепите дверную ручку к центральному отверстию пластинки с помощью винта и гайки.
  • Для декоративного эффекта нанесите термоклеем рельефный узор.
  • Покрасьте вазу чёрной краской, затем слегка нанесите золотую на выпуклые места.
  • Покройте лаком, чтобы закрепить результат.

Ваза готова! Она отлично подходит для фруктов, сладостей или просто украшения интерьера.

Как сделать конфетницу

Дополнительные материалы

  • Ножницы.
  • Белая и чёрная краска.
  • Кисти или чёрный глитер.

Как сделать

  • Разогрейте пластинку в духовке.
  • Сделайте 4 надреза по краям до бумажной наклейки в центре.
  • Согните стороны так, чтобы получился куб, а уголки загните в разные стороны.
  • Покрасьте белой краской в несколько слоёв.
  • Нанесите рисунок кистью или глитером, затем слегка затонируйте края чёрной краской.

Такую конфетницу можно адаптировать под любой стиль, экспериментируя с формами и узорами.

Как сделать браслет из винила

Что понадобится

  • Виниловая пластинка.
  • Карандаш.
  • Ножницы.
  • Чёрная и золотая (медная) краска.
  • Клей ПВА.
  • Трёхслойная салфетка с орнаментом.
  • Лак.

Процесс

  • Нарисуйте на пластинке прямоугольник (примерно 19x5 см) с закруглёнными углами.
  • Разогрейте пластинку, затем вырежьте заготовку.
  • Согните её, придавая форму браслета. Можно обернуть вокруг металлического или деревянного браслета для удобства.
  • Покройте несколько раз чёрной краской, затем добавьте золотой или медный оттенок по бокам для эффекта старины.
  • Вырежьте из салфетки орнамент, оставив только верхний слой.
  • Приклейте его по краям браслета с помощью ПВА, разглаживая кистью.
  • Когда всё высохнет, закрепите результат слоем лака.

Этот аксессуар будет выглядеть как винтажное металлическое украшение, хотя сделан всего лишь из винила.

Вывод

Из виниловых пластинок можно создать множество оригинальных вещей: вазочки, шкатулки, подвески, панно и даже абажуры. Всё зависит от вашей фантазии! Такой декор не только украсит интерьер, но и позволит подарить новую жизнь старым вещам.

Уточнения

Гра́мпласти́нка (от граммофо́нная пласти́нка, чаще просто пласти́нка) — аналоговый носитель звуковой информации — диск, на одной или на обеих сторонах которого нанесена непрерывная спиралеобразная канавка (звуковая дорожка).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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