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Шокирующие раритеты: 10 вещей из прошлого, доступных только богачам

Недвижимость

Сегодня стиральные машины, кондиционеры и видеомагнитофоны кажутся обычными бытовыми предметами, но несколько десятилетий назад они были доступны лишь обеспеченным людям. Вспоминаем вещи, которые считались признаком высокого статуса.

Интерьер хрущёвки
Фото: Wikimedia Commons by Хомелка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Интерьер хрущёвки

Цветной телевизор

  • Черно-белый экран был далеко не в каждом доме, а цветной телевизор воспринимался как символ достатка. Обладатели такой техники часто приглашали соседей на "киносеансы", показывая чудеса новых технологий.

Стиральная машина

  • Ручная стирка занимала часы и отнимала много сил. Когда появились полуавтоматические машины, многие вздохнули с облегчением. Но только в 80-х автоматические модели стали доступными, и то далеко не для всех.

Микроволновая печь

  • Первый серийный выпуск таких устройств в стране начался в конце 70-х. Однако высокая стоимость делала их скорее предметом для демонстрации, чем для повседневного использования.

Видеомагнитофон

  • Редкая и дорогая техника, владение которой позволяло устраивать просмотры зарубежных фильмов. Позже появились видеосалоны, где за небольшую плату можно было посмотреть культовые ленты.

Кондиционер

  • Большинство людей обходилось вентиляторами или просто открытыми окнами. Кондиционеры, издававшие шум и стоившие немалых денег, могли позволить себе только состоятельные семьи.

Кассетный магнитофон

Импортные магнитофоны считались роскошью. Те, кто ими владел, носили их на пляж, прогулки и вечеринки, а колонки дополняли атмосферу уличных встреч.

Автомобиль

  • Чтобы приобрести машину, нужно было не только накопить огромную сумму, но и дождаться своей очереди. Некоторым приходилось ждать годами.

Автомагнитола

  • Мультимедийные устройства для машин встречались редко. Они были доступны только владельцам самых дорогих автомобилей.

Французская косметика

  • Косметику зарубежных брендов было практически невозможно купить. Женщины мечтали о французских помадах и пудрах, но достать их можно было только через дипломатические каналы или у спекулянтов.

Дорогая мебель и интерьер

  • Чем больше мебели и аксессуаров в доме, тем выше считался статус владельцев. Обстановка по последней моде воспринималась как показатель успеха.

Уточнения

Раритет (филателия) — редкая коллекционная почтовая марка и другие объекты филателии.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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