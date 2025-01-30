Шокирующие раритеты: 10 вещей из прошлого, доступных только богачам

Сегодня стиральные машины, кондиционеры и видеомагнитофоны кажутся обычными бытовыми предметами, но несколько десятилетий назад они были доступны лишь обеспеченным людям. Вспоминаем вещи, которые считались признаком высокого статуса.

Фото: Wikimedia Commons by Хомелка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Интерьер хрущёвки

Цветной телевизор

Черно-белый экран был далеко не в каждом доме, а цветной телевизор воспринимался как символ достатка. Обладатели такой техники часто приглашали соседей на "киносеансы", показывая чудеса новых технологий.

Стиральная машина

Ручная стирка занимала часы и отнимала много сил. Когда появились полуавтоматические машины, многие вздохнули с облегчением. Но только в 80-х автоматические модели стали доступными, и то далеко не для всех.

Микроволновая печь

Первый серийный выпуск таких устройств в стране начался в конце 70-х. Однако высокая стоимость делала их скорее предметом для демонстрации, чем для повседневного использования.

Видеомагнитофон

Редкая и дорогая техника, владение которой позволяло устраивать просмотры зарубежных фильмов. Позже появились видеосалоны, где за небольшую плату можно было посмотреть культовые ленты.

Кондиционер

Большинство людей обходилось вентиляторами или просто открытыми окнами. Кондиционеры, издававшие шум и стоившие немалых денег, могли позволить себе только состоятельные семьи.

Кассетный магнитофон

Импортные магнитофоны считались роскошью. Те, кто ими владел, носили их на пляж, прогулки и вечеринки, а колонки дополняли атмосферу уличных встреч.

Автомобиль

Чтобы приобрести машину, нужно было не только накопить огромную сумму, но и дождаться своей очереди. Некоторым приходилось ждать годами.

Автомагнитола

Мультимедийные устройства для машин встречались редко. Они были доступны только владельцам самых дорогих автомобилей.

Французская косметика

Косметику зарубежных брендов было практически невозможно купить. Женщины мечтали о французских помадах и пудрах, но достать их можно было только через дипломатические каналы или у спекулянтов.

Дорогая мебель и интерьер

Чем больше мебели и аксессуаров в доме, тем выше считался статус владельцев. Обстановка по последней моде воспринималась как показатель успеха.

Уточнения

Раритет (филателия) — редкая коллекционная почтовая марка и другие объекты филателии.



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