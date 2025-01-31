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Как сделать свой дом звукоизолированным? Секреты и лайфхаки

1:31
Недвижимость

Уплотнители

Чтобы снизить уровень шума, заделайте щели вокруг окон и дверей с помощью уплотнителя. Это предотвращает попадание звука через небольшие отверстия.

Шторы в спальню ботифини. Автор текстильного дизайна Илья Медведев
Фото: commons.wikimedia. org by Дуван, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шторы в спальню ботифини. Автор текстильного дизайна Илья Медведев

Тяжелые шторы или портьеры

Плотные шторы могут поглощать звук, особенно когда они достигают пола. Они добавляют барьер, который сводит к минимуму передачу звука через окна.

Ковры и ковровые покрытия

Размещение ковров или ковровых покрытий на полу помогает поглощать звуки, уменьшая эхо и сводя к минимуму воздействие шагов или других шумов.

Акустические панели

Это специализированные панели из материалов, предназначенных для поглощения звука. Их можно устанавливать на стенах или потолке для уменьшения реверберации и улучшения качества звука в помещении.

Пенопластовые панели

Пенопластовые панели имеют небольшой вес и могут быть прикреплены к стенам для поглощения отражения звука. Хотя они не так эффективны для блокировки низкочастотного шума, они хорошо работают для средних и высокочастотных звуков.

Книжные полки

Полки могут выступать в качестве естественного звукового барьера. Книги разных форм и размеров помогают разбивать звуковые волны.

Стеклопакеты

Переход на стеклопакеты со слоем воздуха между стеклами может снизить уровень шума, создавая более звукоизолированную среду.

 

Уточнения

Звукоизоляция или шумоизоляция — снижение уровня шума, проникающего в помещения извне.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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