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Как уберечь джинсы от пятен? Советы по уходу за одеждой

Недвижимость

Быстрые действия

Если вы что-то пролили на джинсы, постарайтесь как можно скорее промокнуть пятно чистой тряпкой или бумажным полотенцем. Чем быстрее вы будете действовать, тем легче будет вывести пятно.

Пальто
Фото: flickr.com by zeesenboot, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пальто

Полоскание холодной водой

Промойте испачканный участок холодной водой. Подержите ткань под краном и дайте воде стечь через заднюю часть пятна. Это помогает смыть часть пятна до того, как оно засохнет.

Мягкое мыло или моющее средство

Аккуратно вотрите небольшое количество мягкого мыла или жидкого моющего средства непосредственно в пятно. Используйте пальцы или мягкую щетку, чтобы втереть мыло в ткань.

Замачивание в соленой воде

Можно попробовать замочить джинсы в холодной воде с небольшим количеством соли. Растворите в воде пару столовых ложек соли и дайте джинсам впитаться в течение нескольких часов.

Лимонный сок

Для легких пятен можно смешать лимонный сок с водой и нанести его на пятно. Дайте джинсам высохнуть на солнце. Сочетание солнца и лимонного сока может помочь осветлить некоторые пятна.

Раствор уксуса

Смешайте равные части воды и белого уксуса. Промокните раствором испачканный участок с помощью тряпки или губки. Уксус может помочь разрушить некоторые виды пятен.

 

Уточнения

Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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