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Знаменитая вилла Нино Манфреди выставлена на продажу по ошеломляющей цене

2:29
Недвижимость

В продажу поступила знаменитая приморская вилла Нино Манфреди, расположенная в провинции Латина, в городе Скаури, на живописном побережье Гаэтского залива. Эта вилла, которую называют "жемчужиной Агро Понтино", была спроектирована архитектором Альберто Гатти и ранее принадлежала известному актеру Нино Манфреди. Информация о продаже размещена на сайте недвижимости Lionard Luxury Real Estate.

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Фото: commons.wikimedia.org by Avij is licensed under public_domain
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Вилла располагается на трех уровнях, которые находятся на скале, общая внутренняя площадь составляет 408 квадратных метров. Участок окружён садом площадью 1300 квадратных метров. Здесь находятся панорамные террасы, откуда открывается великолепный вид на изумрудные воды залива Гаэта, а также имеется частный спуск к пляжу.

Нино Манфреди, талантливый и многогранный художник, считается одной из главных фигур итальянского кино золотых лет.

Эта известная вилла представляет собой результат коллаборации актера и его близкого друга, архитектора Альберто Гатти, который был не только специалистом в области проектирования, но и художником. Гатти — представитель архитектурного неореализма, его работы отличаются ясностью форм и умением интегрироваться в природный ландшафт; здания, созданные им, словно магическим образом встраиваются в окружающую среду, подчеркивая красоту пейзажа.

Строение состоит из трех уровней. На первом этаже находится просторная, светлая и уютная гостиная. На верхнем уровне расположены кухня и столовая с выходом на крытую террасу, где предусмотрена удобная зона для приготовления пищи на свежем воздухе. Спальная зона включает в себя девять спален, несколько из которых оснащены небольшими террасами с видом на море. Современный стиль виллы продолжается и на внешней стороне, где с многоуровневой террасы открывается завораживающий вид на залив.

Собственность обладает уникальным доступом к морю, предоставляя возможность насладиться кристально чистыми водами Гаэтского залива.

Цена на эту удивительную виллу составляет 4 миллиона евро (более 400 600 000 руб.), что, безусловно, отражает её исключительность и привлекательность.

Уточнения

Ни́но Манфре́ди (итал. Nino Manfredi; [22 марта 1921[…], Кастро-дей-Вольши, Лацио — 4 июня 2004[…], Рим) — итальянский актёр, режиссёр, сценарист и писатель. В 1971 году фильм Нино Манфреди «За полученную милость» стал победителем в номинации «Лучший дебют» Каннского кинофестиваля.

Лати́на (итал  Provincia di Latina) — провинция в Италии, на юге региона Лацио, на побережье Тирренского моря.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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