В России могут ввести скидку на коммуналку при своевременной оплате

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин высказал идею о введении скидки на оплату счетов за коммунальные услуги. Он уверен, что такая мера может способствовать улучшению финансовой дисциплины среди российских граждан.
Экономист также напомнил, что за несвоевременную оплату коммунальных услуг потребитель может столкнуться с начислением пени. В случае накопления значительной задолженности поставщик услуг имеет право отключить электроэнергию или газ, и для восставновления их подачи необходимо будет произвести дополнительные платежи, передает aif. ru.
Чтобы повысить финансовую дисциплину граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг, Балынин предлагает установить для поставщиков скидку в размере 1% от общего объема оказанных услуг, если платеж будет осуществлен до десятого числа месяца, следующего за отчетным. Кроме того, если человек в течение всего календарного года выплачивает счета до указанной даты, целесообразно возвращать ему дополнительные 5% от общей суммы, уплаченной за год, считает эксперт.
Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.
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