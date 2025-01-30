В России могут ввести скидку на коммуналку при своевременной оплате

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин высказал идею о введении скидки на оплату счетов за коммунальные услуги. Он уверен, что такая мера может способствовать улучшению финансовой дисциплины среди российских граждан.

Фото: Freepik by wuttichai1983 Интерьер квартиры

Экономист также напомнил, что за несвоевременную оплату коммунальных услуг потребитель может столкнуться с начислением пени. В случае накопления значительной задолженности поставщик услуг имеет право отключить электроэнергию или газ, и для восставновления их подачи необходимо будет произвести дополнительные платежи, передает aif. ru.

Чтобы повысить финансовую дисциплину граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг, Балынин предлагает установить для поставщиков скидку в размере 1% от общего объема оказанных услуг, если платеж будет осуществлен до десятого числа месяца, следующего за отчетным. Кроме того, если человек в течение всего календарного года выплачивает счета до указанной даты, целесообразно возвращать ему дополнительные 5% от общей суммы, уплаченной за год, считает эксперт.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.





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