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Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы

1:23
Недвижимость

Стиральные машины — настоящее спасение в современном мире, но что делать, если после стирки дверца вдруг отказывается открываться?

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Оставлять влажную одежду внутри — не вариант, ведь со временем появится неприятный запах и даже плесень. К счастью, есть несколько простых способов, которые помогут быстро решить эту проблему.

Первый способ: попробуйте выключить стиральную машину из сети на 10-15 минут, а затем снова включить. В некоторых моделях это помогает сбросить блокировку.

Второй способ: нажмите кнопку паузы или старта и попробуйте слегка надавить на ручку — иногда механизм срабатывает с небольшой задержкой.

Третий способ: если вышеуказанные методы не помогли, используйте леску или тонкую веревку. Проденьте её между дверцей и корпусом, а затем аккуратно потяните в стороны — это может разблокировать замок.

Четвёртый способ (для продвинутых): снимите верхнюю или нижнюю панель стиральной машины. Внутри можно найти специальный рычаг или трос блокировки. Потяните за него — дверца должна открыться.

Если ни один из методов не помог, возможно, дело в серьёзной поломке, и лучше обратиться к специалисту. Но в большинстве случаев эти трюки срабатывают, позволяя вам сэкономить время и деньги!

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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