Прощайте, традиционные холодильники! В 2025 году актуален новый тренд

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2025 году обычные холодильники с их стандартными функциями могут уйти в прошлое. Им на смену приходят умные модели с искусственным интеллектом, которые не просто хранят продукты, а помогают эффективнее управлять запасами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Такие холодильники оснащены камерами и сенсорами, которые сканируют содержимое, отслеживают сроки годности и даже предлагают рецепты из имеющихся продуктов. Некоторые модели могут отправлять уведомления на смартфон, напоминая, что пора докупить молоко или использовать овощи, пока они свежие.

Благодаря Wi-Fi-владельцы могут удалённо управлять температурным режимом, а регулируемые полки и продвинутые системы охлаждения поддерживают идеальные условия для хранения. Это не только удобно, но и снижает количество пищевых отходов, делая кухню более экологичной и технологичной.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.



Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.