Прощайте, традиционные холодильники! В 2025 году актуален новый тренд

В 2025 году обычные холодильники с их стандартными функциями могут уйти в прошлое. Им на смену приходят умные модели с искусственным интеллектом, которые не просто хранят продукты, а помогают эффективнее управлять запасами.
Такие холодильники оснащены камерами и сенсорами, которые сканируют содержимое, отслеживают сроки годности и даже предлагают рецепты из имеющихся продуктов. Некоторые модели могут отправлять уведомления на смартфон, напоминая, что пора докупить молоко или использовать овощи, пока они свежие.
Благодаря Wi-Fi-владельцы могут удалённо управлять температурным режимом, а регулируемые полки и продвинутые системы охлаждения поддерживают идеальные условия для хранения. Это не только удобно, но и снижает количество пищевых отходов, делая кухню более экологичной и технологичной.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
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