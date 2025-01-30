Затхлый запах в шкафу? Простая хитрость поможет решить проблему навсегда

Если ваша одежда в шкафу теряет свежесть и приобретает затхлый запах, попробуйте простой трюк: ароматизированный рис! Злаки будут вытягивать лишнюю влагу из воздуха, и вам не придётся бороться с затхлостью.

Фото: Unsplash by Parker Burchfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одежда в шкафу

Возьмите 1-2 стакана сырого риса, добавьте 20 капель эфирного масла (лаванда, апельсин или любое другое по вкусу), перемешайте и насыпьте в открытую банку или маленькие тканевые мешочки. Разместите их в шкафу, и рис впитает лишнюю влагу, оставляя вещи приятно пахнущими.

А ещё этот способ поможет избежать плесени и неприятных сюрпризов при смене сезонов, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Гардероб — помещение для хранения одежды и переодевания.



Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.



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