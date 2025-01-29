Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь

0:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Оставлять ключ в замке — привычка, которая кажется безопасной, но на самом деле создаёт дополнительные риски.

Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Открытая дверь

Грабители могут легко манипулировать им с помощью магнита или других хитрых методов. А если понадобится экстренная помощь — например, во время пожара или внезапного ухудшения самочувствия — ваши близкие не смогут попасть внутрь даже с запасным ключом.

Кроме того, если дверь захлопнется, вы останетесь на улице, а ночной вызов слесаря обойдётся очень дорого.

Альтернатива — замки с двойным сцеплением, которые позволяют открывать дверь снаружи даже при вставленном ключе. И помните: никогда не оставляйте ключи на виду — это первое, что ищут воры!

Уточнения

Ключ — инструмент, предназначенный для открытия замко́в.



Слесарь (профессия; от нем. Schlosser — «замочник») — специалист по механической ручной обработке металлов и изделий из них, включая операции по их сборке, разборке и ремонту на производстве или в быту.



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